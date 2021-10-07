Замена электросчетчиков и газовых плит в жилых домах Москвы: Кому положено, как получить

Во время установки индивидуальных приборов учета электроэнергии в квартирах. Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

В квартирах москвичей постепенно меняют устаревшие коммунальные приборы - электросчетчики и газовые плиты. При этом некоторым жильцам за услуги платить не приходится. В столичной мэрии рассказали, кому полагается замена и что для этого нужно.

ЧТО ВЫБРАСЫВАЮТ

Электросчетчики

В первую очередь меняют сломанные или вышедшие за межповерочный интервал, то есть те, которым надо было провести ревизию до 1 апреля 2020 года. Неисправными считаются приборы, у которых:

- диск перестал вращаться или вращается неравномерно (рывками);

- разбито или отклеено смотровое окно;

- сломался индикатор или дисплей;

- появились механические сквозные повреждения корпуса, просверленные отверстия;

- нарушена пломба или герметичность;

- не отображаются результаты измерений или истек срок поверки.

Газовые плиты

Отслужившие свой срок. В Мосгазе напомнили, что в среднем плита без проблем работает 10 - 12 лет. После этого изнашиваются газовые краны, деформируются рассекатели горелок, нарушается теплоизоляция духового шкафа. Даже если отремонтировать такую развалюху, она может со временем стать небезопасной.

КОМУ СДЕЛАЮТ БЕСПЛАТНО И КУДА ОБРАЩАТЬСЯ

Электросчетчики

Всем москвичам, у которых в квартире оказались счетчики на выброс. Обращаться никуда не нужно. Сотрудники Мосэнергосбыта сами заранее предупреждают жильцов о предстоящей замене.

Информацию о сроках можно узнать:

- на стендах с объявлениями в подъездах и возле домов;

- на официальном сайте «Мосэнергосбыта» в разделе «Частным лицам/ Услуги»;

- в личном кабинете на сайте и мобильном приложении клиента «Мосэнергосбыта».

Если приборы стоят внутри квартир, с жителями согласуют удобное для них время визита мастера. Замену могут сделать в том числе вечером и в выходные.

Но в одном случае все же придётся самостоятельно обращаться по поводу установки нового счетчика - если старый сломался, а вашего дома нет в графике замены. Тогда надо оформить бесплатную заявку. Звонки принимаются ежедневно с 8.30 до 20.30 по телефону контактного центра Мосэнергосбыта - (499) 550-95-50 или в едином личном кабинете.

Внимание! Если человек представляется сотрудником Мосэнергосбыта и просит оплатить работы по замене счетчика, это мошенник. Левые фирмы могут также оставлять на дверях квартир и в почтовых ящиках уведомления о необходимости замены счетчика. Сообщить о попытке обмана можно по указанному выше телефону Мосэнергосбыта.

Газовые плиты

Только льготникам, которые могут получить субсидию, обратившись в свое управление соцзащиты. Остальным горожанам придется менять плиту полностью за свой счет. «Ответственность за содержание в надлежащем состоянии и замену газового оборудования возлагается на собственника или нанимателя жилого помещения», - напомнил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

Во время проверки газового оборудования сотрудником "Мосгаза" в квартире жилого дома. Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Узнать, пора покупать новую плиту или нет, можно во время очередной проверки газовых коммуникаций в доме.

Как раз сейчас по всему городу начались внеплановые ревизии в квартирах. Если нарушения незначительные, то сотрудники Мосгаза их сразу устранят. Но, если плита угрожает безопасности, то ее отключат и составят акт. Дату визита мастера в свой дом лучше заранее уточнить на сайте Мосгаза. Кроме того, объявление о внеплановой проверке разместят на стендах рядом с подъездами.

КАКУЮ ТЕХНИКУ ПОСТАВЯТ

Электросчетчики

Современные приборы, рассчитанные на 30 лет работы. Поверку им будут проводить каждые 10 или 16 лет в зависимости от типа техники. В будущем все счетчики подключат к интеллектуальной системе, которая позволит вести автоматический учет расхода электроэнергии. Создание такой системы начнется в 2022 году. А пока жильцам придется передавать данные самостоятельно.

Газовые плиты

Прежде всего, отвечающие современным требованиям безопасности. По правилам с 2019 года плиты должны быть оборудованы системой газ-контроля. Умная техника перекрывает подачу газа, если пламя в горелке погасло.

КСТАТИ

А что с водосчетчиками?

Все жители обязаны менять их за свои деньги. Но только, если после поверки прибора выяснилось, что он сломался и показывает некорректные данные о расходе воды. Также замена нужна, если у счетчика истёк срок службы. Сроки поверки можно узнать:

- в своей квитанции на квартплату - в табличке для передачи данных за воду. Кроме даты следующей поверки, здесь обычно печатают номер прибора учета и предыдущие показания;

- в паспорте прибора учета или у производителя;

- в личном кабинете на mos.ru - при подаче показаний счётчиков нужно нажать знак «…» около номера прибора учёта;

- на «горячей линии» поверки водосчетчиков - (495) 539-59-00.

Для поверки жители могут выбрать специализированную фирму сами или через свою управляющую компанию. Как правило, достаточно проводить контрольные замеры водосчетчика один раз примерно в 3 - 4 года в зависимости от модели. Эта услуга в среднем обойдётся в 800 - 1000 рублей за один прибор. А замена - около 3 - 5 тысяч рублей в зависимости от модели и фирмы-исполнителя.