На «Винзаводе» открылась выставка достижений столичной промышленности

Мэр столицы Сергей Собянин. Фото: Михаил Воскресенский/POOL/ТАСС

День московской промышленности отмечается сегодня, 7 октября. По случаю праздника мэр столицы Сергей Собянин открыл тематическую выставку «Открой Моспром. Механизмы большого города» в центре современного искусства «Винзавод».

«Москва была и остается главным промышленным центром страны, - сказал Собянин. - Здесь производится все, начиная от пищевой продукции, хлеба, сосисок, колбасы, и заканчивая космическими аппаратами. Огромные кластеры автомобильной промышленности, электроники. Практически все, что окружает нас в быту, так или иначе производится в Москве. В День промышленности поздравляю предприятия Москвы, на которых работают около 700 тысяч человек, поздравляю тех, кто своим трудом создает уникальную продукцию, в том числе оборонную для защиты нашей страны. Поздравляю их семьи. Желаю благополучия и успехов».

ЧТО УВИДИМ

На выставке «Открой Моспром. Механизмы большого города» представлены достижения более 100 столичных производств.

Экспозицию площадью более 1,5 тысячи квадратных метров разделили на пять тематических пространств – квартира, улица, офис, парк и неоновый город. В каждом из них посетители увидят результаты труда московских промышленников, которыми горожане пользуются ежедневно - от зубной пасты до современных счетчиков электроэнергии.

Для этого в выставочном зале поставили более 20 интерактивных мультимедиа-инсталляций. Например, гости могут посидеть на «умном» диване, послушать индустриальную симфонию или истории о столичной промышленности. А с помощью технологий виртуальной и дополненной реальности можно детально разобраться в том, как работают заводы и фабрики города.

На «Винзаводе» также открылся лекторий, где желающие могут поучаствовать в дискуссиях, послушать экспертов и представителей промышленных предприятий. Для детей проводятся интерактивные мастер-классы.

ВРЕМЯ РАБОТЫ

Экспозиция открыта с понедельника по четверг - 12.00 - 21.00, с пятницы по воскресенье - 10.00 - 21.00.

Вход бесплатный. Но сначала нужно зарегистрироваться на сайте выставки и выбрать нужное время.

Выставка продлится до 28 октября.

КАК ДОБРАТЬСЯ

Ст. м. «Курская», «Чкаловская», 4-й Сыромятнический пер., вл. 1/8, вход №14.

ЦИФРЫ

Сегодня в Москвы работает более трёх тысяч предприятий, в том числе более 700 крупных и средних.

Доля московских предприятий в общем объеме промышленного производства в России составляет в среднем 13% и порядка 45% - в объеме промышленного производства Центрального федерального округа.

За восемь месяцев 2021 года объем промышленного производства в столице увеличился почти на 25% по сравнению с теми же месяцами 2020 года.

Москва остается лидером среди субъектов РФ по объему несырьевого неэнергетического экспорта (ННЭ). В первом полугодии 2021 года ННЭ Москвы увеличился на 31,5% и составил 15,38 миллиарда долларов США.

Столичная продукция поставляется в 175 стран мира. Основными импортерами являются США, Казахстан, Белоруссия, Германия и Китай - на них приходится более 40% ННЭ Москвы.