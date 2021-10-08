Вторсырье, сдавайся!

Подмосковные школьники стали активными участниками раздельного сбора отходов. Фото пресс-службы правительства МО.

У Ильи Завьялова из Балашихи племянник учится в местной школе № 26. Парень, говорит, сознательный растет.

- В последнее время он периодически напоминает нам, что вторсырье не нужно выбрасывать вместе с остальным мусором, - рассказывает Илья. - Пластиковые бутылки и алюминиевые банки от газировки собирает, мнет их, чтобы меньше места занимали в рюкзаке, и относит в «ЭКОпункт», который у них в школе поставили. Ну, не так, что он целыми днями только этим и занимается. Нет, просто ему несложно захватить из дома пару сплющенных баночек.

В балашихинской СОШ № 26 установлен один из более чем сотни «ЭКОпунктов», которые появились за последние месяцы на территории Подмосковья. Это такие аппараты по приему вторсырья, автоматические устройства, в которые ты опускаешь ПЭТ-бутылки или баночки из-под напитков, а взамен получаешь баллы. А их, в свою очередь, можно обменять на призы, промокоды и скидки в магазины. (Подробности и карта их расположения - на сайте eco-punkt.ru.)

- Наши дети одними из первых приняли эту зеленую инициативу и стали активными участниками раздельного сбора отходов, - отметил губернатор Андрей Воробьёв. - В этом году мы начали реализацию программы по установке аппаратов по приему пластиковых бутылок и алюминиевых банок.

Московская область стала одним из первых регионов России, где начали развивать систему «ЭКОпунктов» - при самом непосредственном участии компании «РТ-Инвест». Они станут хорошим подспорьем для внедрения раздельного сбора твердых коммунальных отходов, развития экономики замкнутого цикла. Раньше, напомним, большую часть мусора в нашей стране просто зарывали в землю. Теперь же запущены комплексы переработки отходов (КПО), где мусор делят на фракции и затем отправляют в профильные перерабатывающие компании. Так в новый оборот запускают не только пластик (нескольких видов!) и алюминий, но и бумагу, стекло, металлы.

Кстати Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Первые «ЭКОпункты» появились в Подмосковье в марте нынешнего года. На текущий момент установили уже более 100 таких аппаратов - в торговых центрах, госучреждениях, во дворах больших жилых комплексов, школах. А до конца года будет около 900.

На совещании с региональным правительством и главами муниципалитетов губернатор Московской области Андрей Воробьёв еще раз говорил о дальнейшей работе по популяризации раздельного сбора отходов.

- Спасибо компании «РТ-Инвест», она поставила первые «ЭКОпункты» в школах, - сказал губернатор. - Нужно смотреть, насколько эффективно они работают, и увеличивать их присутствие. Чтобы заводы по вторичной переработке, которые мы строим, были загружены, давали налоги, рабочие места. Обращаю внимание, что существуют разные предложения по оплате за сданную тару. Это тоже требует регулирования.

О плюсах сбора вторсырья через «ЭКОпункты» рассказал вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин:

- Вторсырье поступает в «ЭКОпункты» чистое и поэтому не нуждается в дополнительной сортировке, так как смарт-система «ЭКОпунктов» сама разделяет тару на фракции. По мере наполнения устройств накопленные банки и бутылки, минуя КПО, вывозятся напрямую переработчикам. Весь собранный объем переработают в гранулы и переплавят, из него изготовят новые ПЭТ-бутылки и алюминиевые банки.

Кстати, по статистике, в Подмосковье мусор разделяют уже более 65% жителей многоквартирных домов. С 2019 года на вторичную переработку отправили более 4,2 млн тонн отсортированных отходов.

Конкретно Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

ЭТО ВАЖНО!

А вы знаете, что производят из пластиковых бутылок, которые поступают в переработку? Список полезных вещей из этого вида вторсырья (ну, помимо самих бутылок) весьма впечатляет: ручки, дыроколы, кошачьи туалеты, сумки, чемоданы, рюкзаки, пакеты, обувь, мебель, одежда, черепица.

В свою очередь, металл бывших алюминиевых банок используется в производстве мебели, автомобилей, самолетов, металлокаркаса, окон и радиаторов.