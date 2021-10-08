Москва
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Москва
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Москва
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество8 октября 2021 8:10

В бывшей промзоне Верхние Котлы два участка реорганизуют по проекту «Индустриальные кварталы»

Заммэра Владимир Ефимов рассказал, что город при этом получит около тысячи новых рабочих мест
Иван ЛУКИН
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото mos.ru

Фото mos.ru

Решение о комплексном развитии двух участков бывшей промышленной зоны «Верхние Котлы» опубликовано в столице. Обновление заброшенных земель проведут по проекту «Индустриальные кварталы». Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«В рамках проекта «Индустриальные кварталы» будут реорганизованы два участка бывшей промзоны «Верхние котлы» общей площадью более 5 гектаров, - отметил заммэра. - Реализация проекта позволит дать городу около тысячи новых рабочих мест. Планируемый объем инвестиций в этот объект на юге Москвы более 3,5 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект для города составит почти 310 миллионов рублей».

Для первого участка проект рассчитан на четыре года со дня заключения договора о комплексном развитии территорий (КРТ), а для второго - на пять лет. Как рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александра Прохорова, в бывшей промзоне в Нагорном районе инвесторы возведут около 60 тысяч квадратных метров недвижимости. На первом участке построят 20 тысяч квадратных метров недвижимости. Сюда входят бассейн, физкультурно-оздоровительный комплекс и другие спортивные сооружения. Кроме того, найдется место и для кафе с ресторанами. Второй участок отдадут под современные высокотехнологичные предприятия площадью 30 тысяч квадратных метров. При этом общественно-деловая застройка займет 10 тысяч квадратных метров.

Напомним, программа комплексного развития территорий бывших промзон стартовала в столице по поручению мэра Сергея Собянина. В ней запланирован редеволепмент почти двух тысяч гектаров, которые не используются по назначению и признаны перспективными для развития. Сумма инвестиций для выполнения программы составит более семи триллионов рублей. Благодаря этому в Москве появится около 500 тысяч рабочих мест. А дополнительные налоговые поступления в городской бюджет могут дойти до суммы примерно в три триллиона рублей.

БИЗНЕС-ПРЕСС