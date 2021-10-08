В бывшей промзоне Верхние Котлы два участка реорганизуют по проекту «Индустриальные кварталы»

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Решение о комплексном развитии двух участков бывшей промышленной зоны «Верхние Котлы» опубликовано в столице. Обновление заброшенных земель проведут по проекту «Индустриальные кварталы». Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«В рамках проекта «Индустриальные кварталы» будут реорганизованы два участка бывшей промзоны «Верхние котлы» общей площадью более 5 гектаров, - отметил заммэра. - Реализация проекта позволит дать городу около тысячи новых рабочих мест. Планируемый объем инвестиций в этот объект на юге Москвы более 3,5 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект для города составит почти 310 миллионов рублей».

Для первого участка проект рассчитан на четыре года со дня заключения договора о комплексном развитии территорий (КРТ), а для второго - на пять лет. Как рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александра Прохорова, в бывшей промзоне в Нагорном районе инвесторы возведут около 60 тысяч квадратных метров недвижимости. На первом участке построят 20 тысяч квадратных метров недвижимости. Сюда входят бассейн, физкультурно-оздоровительный комплекс и другие спортивные сооружения. Кроме того, найдется место и для кафе с ресторанами. Второй участок отдадут под современные высокотехнологичные предприятия площадью 30 тысяч квадратных метров. При этом общественно-деловая застройка займет 10 тысяч квадратных метров.

Напомним, программа комплексного развития территорий бывших промзон стартовала в столице по поручению мэра Сергея Собянина. В ней запланирован редеволепмент почти двух тысяч гектаров, которые не используются по назначению и признаны перспективными для развития. Сумма инвестиций для выполнения программы составит более семи триллионов рублей. Благодаря этому в Москве появится около 500 тысяч рабочих мест. А дополнительные налоговые поступления в городской бюджет могут дойти до суммы примерно в три триллиона рублей.