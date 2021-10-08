Рост НДФЛ говорит о восстановлении большинства отраслей московской экономики

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В январе-августе 2021 года поступления налога на доходы физлиц в бюджет Москвы достигли 852,2 миллиарда рублей. Рост составил 23,4% по сравнению с теми же месяцами предыдущего года. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«НДФЛ – главная по величине статья доходов городского бюджета, на него приходится 45,4 процента в общем объеме налоговых доходов, - отметил заммэра. - За восемь месяцев текущего года поступления НДФЛ превысили не только уровень 2020 года, но и на 30 процентов - показатели января-августа докризисного 2019 года. Это является подтверждением, что московским компаниям удалось во многом преодолеть кризис, сохранить штат, выплачивать зарплаты и премии работникам. Рост НДФЛ – еще одно свидетельство восстановления большинства отраслей московской экономики».

Отметим, что в этом году выросли поступления, перечисленные всеми видами налогоплательщиков НДФЛ.

«Из общего объема поступлений НДФЛ 90 процентов – 765,8 миллиарда рублей - приходится на налоги, перечисленные за граждан налоговыми агентами – организациями и ИП, - сообщил руководитель Департамента экономической политики и развития Москвы Кирилл Пуртов. - Их объем вырос на 22,4 процента по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и на 28,8 процента к 2019 году. В том числе 160,3 миллиарда рублей – это НДФЛ, исчисленный с доходов, превышающих годовой доход в 5 миллионов рублей».

При этом поступления от предпринимателей, которые сами перечисляют за себя НДФЛ (ИП, нотариусы, адвокаты, охранники и другие частнопрактикующие лица), а также налоги, которые граждане платят с доходов, полученных, например, от сдачи в аренду имущества, выигрыша в лотерею, на тотализаторе составили 8,6% или 73,1 миллиарда рублей. Эти поступления выросли на 37,7% по сравнению с январем-августом 2020 года и в 1,5 раза к тем же месяцам 2019 года.