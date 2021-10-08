В квартире в Сокольниках взорвался запал от гранаты

Запал (справа) и разрывной снаряд гранаты. Фото: Shutterstock

Взрыв произошел ранним утром в столичном районе Сокольники, в одной из квартир на улице 3-я Сокольническая. Предварительно установлено, что в руках у 22-летнего Ивана К.* взорвался запал от гранаты. Пострадавший потерял несколько пальцев на руке, его экстренно госпитализировали в одну из столичных больниц.

«Взрыв запала гранаты произошел в районе 7 утра в квартире на улице 3-я Сокольническая. Боеприпас взорвалась в руках у 22-летнего Ивана К.*, ему оторвало пальцы на руке. Пострадавшего госпитализировали. Сейчас на месте работают оперативные службы.» - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

В настоящее время полицейские устанавливают все детали происшествия. Откуда у жителя столицы в квартире оказался боевой боеприпас, а также что именно привело к взрыву - в настоящий момент устанавливают следователи.

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