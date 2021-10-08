На предприятиях АИМ-Холдинг уровень вакцинации от Ковид-19 выше среднего по России

«Комсомольская Правда» уже рассказывала, как в марте Денис Логунов общался с трудовыми коллективами предприятий компании «ЕвроХим», отвечая на вопросы о безопасности самой известной российской вакцины. Опыт оказался весьма удачным. В результате 8 октября разработчик вакцины Спутник V, заместитель директора по научной работе Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Гамалеи Денис Логунов встретился с сотрудниками уже всех компаний российского предпринимателя Андрея Мельниченко - ЕвроХим, СУЭК, Сибирской генерирующей компании и Национальной транспортной компании, входящих в АИМ-Холдинг.

«Практически закончили вакцинацию - у нас больше 60% привитых работников в коллективах, а на некоторых предприятиях количество привитых превышает 90%. Сроки по ревакцинации подходят у 6000 работников. Это те, кто привились самыми первыми, - отметил председатель совета директоров «ЕвроХима» Игорь Нечаев.

Коротко приведем ответы Дениса Логунова на ключевые вопросы заводчан:

Как часто необходимо вакцинироваться?

«Минздравом введена такая мера: ревакцинация возможна через полгода для предотвращения пиковой нагрузки на систему здравоохранения. При нормальной ситуации (а Ковид останется с нами надолго) вакцинация показана раз в год. Это связано не только с наблюдениями, которые ведутся в России, но и с исследованиями в других странах. Главным примером является Израиль, где была проведена массовая прививочная компания вакциной Pfizer. Это неплохая вакцина, которая, как и Спутник вырабатывает хороший иммунитет. Так вот в Израиле со снижением напряженности иммунитета увеличилась заболеваемость. Именно для того, чтобы поддерживать иммунную систему в напряженном состоянии, необходимо вакцинироваться каждые полгода».

Учитывает ли вакцина риск заражения новыми штаммами?

«Мы уже актуализировали вакцину. Нами были получены все самые известные на сегодня штаммы: бразильские, южноафриканские и индийские. Больше того, штамм дельта выпущен в виде производственных серий сначала «Спутника Лайт», а в ближайшее время «Спутника V». Но при этом и «старая» вакцина защищает от тяжелых, летальных случаев очень хорошо».

Какой прививкой ревакцинироваться – одно- или двухкомпонентной?

«Ревакцинироваться можно любой вакциной, которая имеется в обороте. Ни на одну из них нет запрета. Но если говорить о целесообразности, то подавляющему большинству людей при ревакцинации достаточно «Спутника Лайт». У переболевших – только «Лайт», и после повторной вакцинации формируется запредельный уровень антител. Для людей, кто вакцинировался и не болел, примерно в 80% случаев тоже достаточно «Спутника Лайт». И только 20% людей, пожилых, у которых проблемы с иммунитетом, иногда бывает нужна ревакцинация и вторым компонентам».

Поставили прививки от гриппа и пневмонии, повлияет ли это на эффективность прививки от Ковид-19?

«Не повлияет. Разнесение сроков на месяц двух прививок полностью исключает их влияние друг на друга. Причем, если сблизить сроки, даже принять вакцины против гриппа и Ковида в один день, то «Спутник V» усиливает действие гриппозной вакцины. Проще говоря, даже больше вырабатывается антител при совместной вакцинации. Это известный феномен. На нем основаны все поливалентные вакцины».

Обратим внимание, что сотрудники предприятий Андрея Мельниченко успешно вакцинируются благодаря работе оперативного штаба компании, постоянно работающего под руководством Игоря Нечаева. За встречей с Денисом Логиновым наблюдали более 120 тысяч сотрудников разных предприятий АИМ-Холдинг по всей стране. А для тех, кто не смог посмотреть вживую, планируется смонтировать специальные информационные видеоролики, которые будут демонстрироваться прямо на промышленных предприятиях.