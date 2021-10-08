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Происшествия8 октября 2021 16:07

Бывший вице-президент группы компаний «ПИК» Александр Лефель подозревается в мошенничестве

Детали обвинения следственные органы пока не раскрывают
Семен ЕЛЕНИН
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Как сообщили «Комсомольской Правде» в пресс-службе Тверского суда Москвы, в суд поступило ходатайство следствия об аресте Лефеля на два месяца.

Как сообщили «Комсомольской Правде» в пресс-службе Тверского суда Москвы, в суд поступило ходатайство следствия об аресте Лефеля на два месяца.

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Сотрудники полиции задержали в Москве бывшего топ-менеджера одной из крупнейших строительных компаний России - ГК «ПИК». Александр Лефель несколько лет занимал в ней пост вице-президента, а в настоящее время является директором по развитию регионов другого крупного застройщика - группы компаний «Самолет».

Как сообщили «Комсомольской Правде» в пресс-службе Тверского суда Москвы, в суд поступило ходатайство следствия об аресте Лефеля на два месяца.

Известно, что мужчину подозревают в мошенничестве, совершенной организованной группой. Наказание по ней - лишение свободы на срок до 10 лет.

Детали обвинения следственные органы пока не раскрывают. В им числе непонятно, о каком периоде работы топ-менеджера идет речь - в бытность вице-президентом «ПИКа» или на нынешнем посту.

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