Собянин: «Паллиативная стационарная помощь в Москве увеличится в полтора раза»

Мэр столицы Сергей Собянин. Фото: Иван МАКЕЕВ

Накануне Всемирного дня хосписной и паллиативной помощи (отмечается во вторую субботу октября. - Прим.) мэр столицы Сергей Собянин побывал в филиале Московского многопрофильного центра паллиативной помощи на юго-востоке города. Пока в здании делают капитальный ремонт. А уже через несколько месяцев в нем откроется Дом сестринского ухода «Люблино».

«Мы продолжаем развивать программу паллиативной помощи в Москве, - сказал Собянин. - Сделали патронажную помощь на дому, которой сегодня одномоментно обслуживаются около 17 тысяч человек. Развернутый коечный, стационарный фонд. Около тысячи коек сегодня работает на паллиатив, выполняется большая программа создания новых сестринских корпусов. Это еще около 500 коек. По сути дела в 1,5 раза паллиативная стационарная помощь в Москве увеличится»

По его словам, амбулаторная помощь в столице будет и дальше развиваться. «Это очень важно, потому что большинство таких тяжелобольных людей находятся дома под присмотром родственников, что в принципе правильно, - отметил Собянин. - Но для этого нужно, конечно, оказывать им и врачебную, медицинскую помощь, давать своевременные обезболивающие лекарства. Тяжелая, сложная, но очень нужная помощь. Я благодарен всем, кто посвятил свою жизнь этой профессии. Надеюсь, в сотрудничестве с общественными организациями, благотворительными фондами, усилиями города, эта ситуация будет значительно улучшаться».

ЧТО СДЕЛАЮТ

В ближайшие месяцы в Москве откроются 86 коек сестринского ухода за пожилыми людьми, которым невозможно помочь в домашних условиях.

Для этого после капремонта в Дом сестринского ухода «Люблино» на улице Шкулева закупят более 5 тысяч единиц современной медицинской техники и других изделий на общую сумму 174,2 миллиона рублей. Среди них, например, современные аппараты УЗИ, ЭКГ и передвижной рентген-аппарат, позволяющие проводить необходимую диагностику в отделении или прямо у койки пациента.

Пациентами нового медцентра станут люди, нуждающиеся в постоянном сестринском уходе, в том числе больные с умеренными и тяжёлыми когнитивными нарушениями, например, старческой деменцией или болезнью Альцгеймера.

В больничной аптеке будет все необходимое для хранения достаточного запаса сильнодействующих обезболивающих препаратов. Уходящие пациенты смогут провести последние часы жизни в отдельных палатах. Кроме того, в здании будут отдельные места для общения с родственниками, а также молельная комната.

Первых пациентов Дом сестринского ухода «Люблино» примет в декабре 2021 года.

ПЛАНЫ

В ноябре этого года капитально отремонтируют корпус на 101 койку около основного здания Центра паллиативной помощи на улице Двинцев.

В 2021 - 2022 годах планируют завершить капремонт ещё трёх зданий Центра паллиативной помощи для дополнительных отделений сестринского ухода на улице Академика Миллионщикова, д. 1, стр. 2 (на 113 коек) и в Щипковском переулке, д. 19, стр. 1 и 2 (на 84 койки).

В 2022 - 2023 годах в столице откроется всего порядка 300 коек сестринского ухода для пожилых пациентов.

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