Ждите первый снег: Бабье лето оставляет Москву

Бабье лето заканчивается, ждем первого снега. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Бабье лето гостило в столице почти две недели. За это время москвичи успели обсохнуть после мокрого сентября, когда в регионе выпало более 130% от месячной нормы осадков. Начало октября же выдалось не по-осеннему сухим: 14 дней без дождей и много солнца. Судя по метеорологическим записям, это лучший октябрь за последние 20 лет, если не считать 2006 год, когда дожди обходили столицу стороной в течении 15 дней.

Виновником солнечной и сухой погоды на протяжении последних дней был скандинавский антициклон, расположившийся в московском регионе. В результате его деятельности были побиты несколько рекордов атмосферного давления, столбик барометра поднимался до экстремальных значений и достигал 768 мм ртутного столба

Но все хорошее имеет свойство заканчиваться. Золотая осень еще продержится в Москве два дня - в понедельник и вторник, а в среду оставит нас на съедение атлантическим циклонам. В результате начнутся дожди, а дневные температуры начнут снижаться и к концу недели в столице столбик термометра опустится до +6…+9 градусов. А вот ночные заморозки прекратятся - облачность не позволит земле быстро остывать. К двадцатым числам октября синоптики ждут первый мокрый снег, который впрочем быстро растает.