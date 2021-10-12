Под Москвой мужчина застрелил соседа и покончил с собой из-за роковой любви

Мария, из-за которой и произошла трагедия Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Настоящие латиноамериканские страсти разыгрались вечером в понедельник, 11 октября, в подмосковном Пушкине. Выстрелы в пятиэтажках слышали многие жители микрорайона Серебрянка. Один труп нашли на лестничной площадке, второй - прямо у подъезда.

Одним из убитых оказался 37-летний Юрий. Позже стало известно, что виновата во всем... роковая любовь.

Жильцы дома рассказывают: несколько дней назад Юрий подрался с живущим по соседству Александром. 36-летний мужчина не так давно перебрался в Подмосковье из Ульяновска, закрутил роман с одной местной жительницей, вместе снимали квартиру. А недавно к ним временно переехала подруга сожительницы Александра - Мария. С мужем она поссорилась, поэтому решила пока пожить отдельно. Детей у супругов не было.

- Юрий якобы начал подозревать, что у жены появились некие отношения с тем самым Александром, и он жутко ревновал - так говорят знакомые семьи, - сообщает источник kp.ru в правоохранительных органах.

Юрий приехал к предполагаемому сопернику с двумя охотничьими карабинами Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Потому они на прошлой неделе и подрались. А вчера Юрий приехал к предполагаемому сопернику снова. С двумя охотничьими карабинами.

Он вывел хозяина квартиры на лестничную площадку и устроил тому допрос с пристрастием под дулом карабина. А затем выстрелил. После этого вышел из подъезда и свел счеты с жизнью.

В Пушкино громкую (во всех смыслах) историю активно обсуждают.

- Измена стала последней каплей, - прокомментировала случившееся знакомая Юрия Мария Ещенко.

- Следователями осмотрено место происшествия, допрашиваются свидетели и очевидцы произошедшего, - рассказали в ГСУ Следственного комитета по Московской области. - В ходе расследования уголовного дела будут установлены причины и обстоятельства произошедшего.

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