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12 октября 2021 14:41

В центре Москвы нашли тело 12-летней школьницы: «Переживала из-за развода родителей»

Девочка не оставила предсмертной записки, но о своих тревогах накануне рассказала одноклассницам
Анастасия ВОЙНИЦКАЯАнастасия ВОЙНИЦКАЯ
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Сейчас по факту смерти ребенка проверку ведет Следственный комитет Москвы.

Сейчас по факту смерти ребенка проверку ведет Следственный комитет Москвы.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В десятом часу вечера, в понедельник, 11 октября 2021, мама 12-летней московской школьницы вернулась в свою квартиру на улице Долгоруковской и обнаружила пропажу девочки. Около двух часов дочка не отвечала на телефонные звонки, в квартире ее тоже не оказалось. Женщина уже было решила обзванивать подруг дочери, но вдруг выглянула в окно и обнаружила жуткую картину. Дрожащей рукой москвичка позвонила в службу спасения, полицию и скорую. Увы, к моменту приезда медиков школьница уже была мертва.

По предварительным данным, случившееся – это неслучайность.

- Установлено, что в день трагедии девочка ходила в школу. Около часа дня она вернулась домой. В квартире до позднего вечера она находилась одна. На телефонные звонки мамы не отвечала. Около 21:00 школьница вышла из квартиры, заперла дверь и поднялась на лифте на последний этаж многоэтажки, - сообщил KP.ru собственный источник в правоохранительных органах.

Предсмертной записки девочка не оставила. Но долго гадать с причиной суицида школьницы следователям не пришлось. Оказалось, что семиклассница болезненно переживала развод родителей. Полгода назад семья распалась. Девочка осталась жить с 44-летней мамой-юристом в Москве. Все это время она тосковала по отцу, который переехал жить на свою родину, в Белоруссию. Мужчина на 20 лет старше супруги, у него собственный бизнес, который позволял ему много времени проводить с дочкой.

- После развода девочка много времени проводила дома одна. Мама была загружена работой, и школьница тяжело переживала одиночество. О своих проблемах она рассказывала одноклассницам, - добавил источник «КП».

Подруг погибшей школьницы уже опросили. Девочки подтвердили версию следствия о семейных проблемах, которые привели к трагедии.

Сейчас по факту смерти ребенка проверку ведет Следственный комитет Москвы. По ее результатам будет принято решения о возбуждении или отказе в возбуждении уголовного дела.

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