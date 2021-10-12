В центре Москвы нашли тело 12-летней школьницы: «Переживала из-за развода родителей»

Сейчас по факту смерти ребенка проверку ведет Следственный комитет Москвы. Фото: Олег ЗОЛОТО

В десятом часу вечера, в понедельник, 11 октября 2021, мама 12-летней московской школьницы вернулась в свою квартиру на улице Долгоруковской и обнаружила пропажу девочки. Около двух часов дочка не отвечала на телефонные звонки, в квартире ее тоже не оказалось. Женщина уже было решила обзванивать подруг дочери, но вдруг выглянула в окно и обнаружила жуткую картину. Дрожащей рукой москвичка позвонила в службу спасения, полицию и скорую. Увы, к моменту приезда медиков школьница уже была мертва.

По предварительным данным, случившееся – это неслучайность.

- Установлено, что в день трагедии девочка ходила в школу. Около часа дня она вернулась домой. В квартире до позднего вечера она находилась одна. На телефонные звонки мамы не отвечала. Около 21:00 школьница вышла из квартиры, заперла дверь и поднялась на лифте на последний этаж многоэтажки, - сообщил KP.ru собственный источник в правоохранительных органах.

Предсмертной записки девочка не оставила. Но долго гадать с причиной суицида школьницы следователям не пришлось. Оказалось, что семиклассница болезненно переживала развод родителей. Полгода назад семья распалась. Девочка осталась жить с 44-летней мамой-юристом в Москве. Все это время она тосковала по отцу, который переехал жить на свою родину, в Белоруссию. Мужчина на 20 лет старше супруги, у него собственный бизнес, который позволял ему много времени проводить с дочкой.

- После развода девочка много времени проводила дома одна. Мама была загружена работой, и школьница тяжело переживала одиночество. О своих проблемах она рассказывала одноклассницам, - добавил источник «КП».

Подруг погибшей школьницы уже опросили. Девочки подтвердили версию следствия о семейных проблемах, которые привели к трагедии.

Сейчас по факту смерти ребенка проверку ведет Следственный комитет Москвы. По ее результатам будет принято решения о возбуждении или отказе в возбуждении уголовного дела.

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