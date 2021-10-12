Яндекс Go в Москве запускает ревакцинацию от ковида для водителей и курьеров

Яндекс Go в Москве начал кампанию по ревакцинации от коронавируса. Связано это с ростом числа заболевших COVID-19 в столице.

Курьеры и водители, которые выполняют заказы в сервисах Яндекс Go, Яндекс.Еда, Яндекс.Лавка и Яндекс.Доставка, смогут пройти ревакцинацию в специальном пункте для партнеров Яндекса на Огородном проезде.

Кроме того, для водителей и курьеров в приложении Яндекс.Проесть список поликлиник Москвы и Подмосковья, куда водители и курьеры могут самостоятельно записаться на вакцинацию или на повторную прививку, а также информация о точках дезинфекции автомобилей. Водители-партнеры могут приезжать туда перед выходом на линию или в течение дня, чтобы пройти обработку салона.

В Яндексе добавили, что те, кто прошел ревакцинацию, получат приоритет в выдаче заказов. Для этого нужно загрузить в рабочем приложении фото сертификата о прививке.

Компания информирует о точках дезинфекции для партнеров Яндекс Go и Яндекс.Драйва. Водители-партнеры Яндекс Go смогут дезинфицировать свои автомобили перед выходом на линию или в течение дня. Машины каршеринга будут проходить дополнительную дезинфекцию во время каждой запланированной мойки.

Согласно методическим рекомендациям Минздрава, проходить ревакцинацию в период эпидемии стоит каждые полгода после прививки. При этом не принципиально, какую именно вакцину использовать для повторной процедуры — рекомендации позволяют вакцинироваться доступными в прививочном кабинете препаратами.