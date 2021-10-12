В Москве водитель электросамоката влетел в грузовик

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Вечером 12 октября 2021 на востоке Москвы случилась очередная авария с участием электросамокатов. На этот раз водитель средства индивидуальной мобильности врезался в «ГАЗель». Из-за этого на улице Байкальская в Гольянове затруднено движение.

— На востоке столицы погиб мужчина, который передвигался по проезжей части на электросамокате. Предварительно водитель автомобиля «ГАЗель» совершал левый поворот на улицу Байкальская с улицы Иркутская. Мужчина, управляющий электросамокатом, ехал во встречном направлении и врезался в заднюю часть «ГАЗели», — сообщили в Госавтоинспекции Москвы.

Травмы оказались несовместимыми с жизнью. Подоспевшей на вызов бригаде реанимации осталось только констатировать смерть мужчины. Сейчас на месте работают следователи и сотрудники ДПС. Установить, кто же виноват в аварии, будет сложно.

Электросамокаты в России никак не классифицируются с точки зрения закона. Не указано, где можно передвигаться на таких «байках» — по тротуарам или проезжей части. Хотя с развитием шеринга и в целом привлекательности такого транспорта для частных поездок, самокатов становится все больше.

Вероятно, закон о средствах индивидуальной мобильности (СИМ), будет рассмотрен Госдумой нового созыва. Ранее подобные инициативы пытались разбирать на местных уровнях, в том числе и Москве. Однако столичные нормативные акты добрались только для услуг шеринга. Например, в парках и других людных зонах у электросамокатов автоматически ограничивается скорость. Управлять самокатами запрещено лицам младше 18 лет. Но это касается только шеринговых устройств, а не частных.

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