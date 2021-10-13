Собянин поздравил московских мастеров учащихся – победителей чемпионата WorldSkills

Мэр Москвы Сергей Собянин Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Сегодня, 13 октября, мэр Москвы Сергей Собянин встретился с учащимися московских колледжей и школ – победителями и призёрами IX Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) и Чемпионата Европы по профессиональному мастерству EuroSkills.

Встреча прошла в технополисе «Москва» на Волгоградском проспекте в Печатниках. В ней также участвовали тренеры и эксперты, воспитавшие молодых московских мастеров.

«Команда Москвы очень сильная, мощная и, конечно, безусловный лидер на национальном чемпионате молодых профессионалов, достойно выступает на мировом чемпионате, европейском чемпионате, - сказал Собянин. - На последнем национальном чемпионате вы взяли 55% золотых медалей. Это беспрецедентный результат. Это говорит о высоком уровне профессиональной подготовки московских колледжей. Очень здорово, что в этом участвуют не только наши колледжи, образовательные системы, но и промышленные партнеры».

По его словам, за последние три года объем обрабатывающих производств вырос на 40 процентов. «Обрабатывающие производства, промышленность Москвы растет», - отметил мэр.

Напомним, финал IX национального чемпионата «Молодые профессионалы» по стандартам WorldSkills проходил в Уфе с 21 по 25 августа 2021 года. Лучших из лучших выбирали по 163 компетенциям - по 105 компетенциям для студентов в возрасте от 16 до 22 лет и по 58 компетенциям для юниоров в возрасте от 10 до 16 лет. В финале национального первенства выступили более 1,8 тысячи учащихся из разных регионов России.

По итогам выступлений сборная Москвы стала чемпионом, завоевав 236 медалей: 160 золотых, 51 серебряную и 25 бронзовых. Москвичи забрали 29 процентов от общего числа наград.

По решению Сергея Собянина победителям и призёрам, а также их тренерам и экспертам выплатят премии:

- 500 тысяч рублей за золотую медаль;

- 300 тысяч рублей за серебряную медаль;

- 200 тысяч рублей за бронзовую медаль.

КСТАТИ

В сентябре состоялся чемпионат Европы по профессиональному мастерству EuroSkills. Россия заняла первое место в общекомандном зачете, завоевав 27 медалей. Из них шесть медалей у молодых профессионалов из Москвы - три золотые и три бронзовые.