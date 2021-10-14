В Москве откроется инфекционный лечебно-диагностический комплекс

Фото: stroi.mos.ru
«Фасад северного корпуса инфекционного комплекса готов на 40 процентов, - сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. - Сейчас по всем трем корпусам ведутся работы по монтажу кронштейнов, устройству минеральной ваты и светопрозрачных конструкций».
По его словам, на месте прежних морально и физически устаревших зданий строят новый лечебный блок. В нем пациенты будут размещаться в индивидуальных боксах мельцеровского типа. Такие специальные палаты позволяют полностью изолировать распространителя инфекционной болезни.
Три отдельно стоящих корпуса нового комплекса больницы будут разной высоты - от трех до восьми наземных этажей. Их соединят крытые переходы на уровне второго этажа и единое подземное пространство. Благодаря этому пациенты и врачи смогут перемещаться по больнице, не выходя на улицу.
Фото: stroi.mos.ru
КОНКРЕТНО
В северном корпусе откроются:
- приемное акушерское отделение;
- родовое отделение;
- боксы для новорожденных;
- блоки гинекологии и воздушно-капельных инфекций.
В центральном корпусе:
- консультативно-диагностический центр, рассчитанный на 90 посетителей в сутки;
- отделения диагностики, реанимации и интенсивной терапии;
- административный сектор с конференц-залом на 229 мест.
В южном корпусе:
- детское инфекционное отделение;
- отделение ЛОР;
- другие специализированные зоны.
На общем подземном уровне разместятся хозяйственно-бытовые помещения и пищеблок со столовой на 128 мест.
Фото: stroi.mos.ru