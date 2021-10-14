Главное - спасти машины: в Москве возле автосервиса горят деревянные бытовки

Общая площадь возгорания около 100 квадратных метров

В столице горят деревянные бытовки возле здания автосервиса на улице Котляковской. Сотрудники МЧС уже около часа пытаются потушить пожар. Общая площадь возгорания около 100 квадратных метров.

- В оперативную дежурную смену сообщение о возгорании поступило 14 октября в 8 часов 21 минуту. Пожар по адресу: ул. Котляковская, дом 4, - говорят в ГУ МЧС по Москве.

- Что горит?

- По предварительной информации, происходит возгорание деревянных бытовок и припаркованных автомобилей на общей площади около 100 квадратных метров.

На место ЧП сразу же выехали пожарно-спасательные подразделения. По данному адресу располагается автосервис и магазин с автомобильными запчастями. Рядом были припаркованы десятки автомобилей.

- Главное - спасти машины, - считают очевидцы.

Судя по видео, которые размещают в соцсетях москвичи, уже минимум пять автомобилей сгорели полностью.

- Несколько автомобилей сгорели, по количеству не уточняли. Сведений о пострадавших не поступало, - сообщили в ГУ МЧС по Москве.

Позже сотрудники МЧС отчитались, что в 9.23 пожар был локализован, а в 9.31 полностью ликвидирован. Были привлечены 16 единиц техники и 56 человек личного состава.