«Это лучший день в жизни»: Джаред Лето осуществил мечту тяжелобольной москвички и поздравил ее с днем рождения

История 27-летней Насти не оставила равнодушным никого Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Американский актер и вокалист группы Thirty Seconds to Mars Джаред Лето осуществил мечту тяжелобольной москвички Насти и поздравил ее с Днем рождения. Девушке в начале октября исполнилось 27 лет и на праздновании в Царицынском хосписе стало известно, что у Насти есть мечта – познакомиться с Джаредом Лето.

- Когда в нашем фонде узнают о мечте, сразу запускается цепочка рукопожатий. В этот раз мечта казалась невозможной примерно всем. Всем, кроме Ольги Эбич – она наш менеджер по исполнению желаний, которая, услышав про Джареда, спросила: почему нет? – рассказали в Фонде помощи хосписам «Вера».

Джаред Лето появился в квартире

История 27-летней Насти не оставила равнодушным никого. Девушка увлеклась творчеством Джареда Лето еще в 11 лет, она слушала все его песни, пересмотрела фильмы с его участием. И, как у каждого фаната, у нее была мечта «вот бы когда-то познакомиться, поговорить, сфотографироваться». И Джаред Лето появился в квартире Насти десять лет назад – огромную фигуру из картона на деревянной подложке ей подарили друзья. Родители и брат приняли картонного Джареда, как нового члена семьи. За эти годы Лето немного поистрепался, но по-прежнему является своим и не пропускает Дни рождения Насти.

В 19-летнем возрасте девушка впервые попала на его концерт в Москве, отстояв в очереди больше пяти часов. Потом было еще два концерта, воспоминания о них девушка хранит в соцсетях. На записанных видеороликах на фестивале Park Live-2019 Анастасия еще с длинными волосами и наслаждается музыкой. Тогда она еще не знает, что заболеет. Не знает, что ее ждут обследования и длительное лечение, знакомство с коллективом фонда помощи хосписам «Вера» и виртуальная встреча с Джаредом Лето.

В 19 лет Настя впервые попала на концерт кумира в Москве. Фото: Личный архив

- Это лучший день в моей жизни. Как можно в это поверить? Хочется кричать на весь мир. От волнения я стала забывать английские слова. И я очень рада, что мы пообщались как друзья, а не как пациент и известный артист. Спасибо большое людям, которые организовали мне такой подарок, - говорит Анастасия.

Письмо передал Иван Ургант

Организовать такой подарок удалось всего за неделю, но путь к контактам артиста был сложным. Сотрудники фонда подключили все существующие связи.

- Настя находилась в Царицынском хосписе в тот момент. У девушки был День рождения, и брат Максим поделился с координаторами, что для Насти слова поддержки не только от него, мамы и сестер, но и от своего давнего кумира и друга Джареда Лето дали бы еще больше сил и веры в себя. Мы стали искать всевозможные теплые контакты. Я буквально у каждого знакомого и незнакомого человека из шоу-бизнеса спрашивала, не знает ли он Джареда Лето, - рассказывает Ольга Эбич, менеджер по исполнению желаний Фонда помощи хосписам «Вера».

- И тем самым человеком, кто знает, оказался Иван Ургант?

- Да. Мы вспомнили, что Джаред Лето тепло общался с ним в эфире «Вечерний Ургант». Попросили учредителя фонда Нюту Федермессер позвонить Ивану, и он действительно продолжает общаться с Джаредом. Письмо с просьбой он передал и Джаред сказал, что свяжется с Настей. Оказалось, что исполнять мечты реально и особенно приятно, когда мы увидели эмоции Насти.

Актер, музыкант Джаред Лето. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Осуществлять мечты подопечных фонда «Вера» получается уже несколько лет и все благодаря неравнодушным людям, которые делятся контактами, могут поддержать. Видеообращения записывал Василий Вакуленко (известный, как Баста), певцы Jony и Matrang, блогер Клава Кока. Приезжал в один из хосписов рэп-исполнитель Алишер Моргенштерн, чтобы осуществить мечту мальчика покататься на кадиллаке. Поддержать фонд и помочь, чтобы мечты подопечных исполнялись можно, переходя по ссылке clc.to/vera_dream.

- К нам и Сергей Галанин приходил, и Николай Цискаридзе, и Андрей Макаревич, еще Александр Цыпкин приезжал в новогодние праздники. Мечты у подопечных разные. Кто-то хочет встретиться с артистом, кто-то получить книгу, кто-то провести венчание в хосписе. Мы стараемся помогать всем, чтобы люди чувствовали поддержку, чтобы продолжали верить и знали, что мечты сбываются, - говорит Ольга Эбич.