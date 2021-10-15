Мужики, записываемся на ноготочки: Делать маникюр, укладки, шугаринг и коррекцию бровей в Москве представителям сильного пола больше не зазорно

Корреспондент kp.ru сделал первый в своей жизни маникюр. Фото: Андрей АБРАМОВ

Мужики, если вдруг надумали устроить себе «бьюти дэй» — то бишь «день красоты», — захотели подстричься, подровнять бороду, выщипать брови, депелировать волосы на плечах и сделать маникюр, то у нас плохие новости. В Москве нет салонов красоты «все в одном» для нашего брата. Пару лет назад были попытки открывать такие форматы. Все прогорели.

Конечно, сейчас в столице расцвет барбершопов. Брутальных парикмахерских, где нальют вискарик и покромсают щетину опасной бритвой. Там же иногда доступны и прочие услуги, чтобы «быть чуть красивее обезьяны». Но куда податься за остальным лоском?

Одни скажут, мол, я нормальный мужик, мне ваш педикюр даром не нужен. Вам, может, и не нужен, но вот что говорят эксперты:

— Прошедшим летом мужчины активно увлеклись уходом за внешностью. По данным наших аналитиков, спрос на мужской маникюр по сравнению с прошлым годом вырос на 148%, на педикюр – на 65%, на мужскую эпиляцию и шугаринг – на 27% и 32%. Наибольший рост показала завивка – спрос на эту услугу вырос на 420%, — рассказала kp.ru гендиректор сервиса сравнения цен Price.ru Елена Суховей.

ЦВЕТ НАСТРОЕНИЯ ЧЕРНЫЙ

Чтобы написать про брутальное бьюти для мужчин, я стал искать каждую услугу в отдельности. Оказывается, все женские кунштюки большинство московских мастеров не прочь оказать и мужчинам.

На первый маникюр в своей жизни я отправился к Евгению Пятышину. Уже необычно, что 39-летний мужчина работает в такой сфере. У Жени больше десятка тысяч подписчиков в соцсетях и много клиентов. Хотя большинство это все же женщины.

Мастер ногтевого сервиса Евгений Пятышин. Фото: Андрей АБРАМОВ

Усаживаюсь за стол для маникюра, протягиваю лапу. А сам не знаю, что делать с моими угловатыми ногтями.

— Давай определимся, для чего тебе маникюр. Хочешь просто аккуратные руки — тогда никакого лака. Уберу кутикулы, заусенцы, подпилю ногти. Можем покрыть бесцветным лаком. Но будь готов, что в офисе 90% мужиков тебя не поймут, — деликатно объясняет мастер ногтевого сервиса.

— А если хочу поярче? Гель-лак или просто цветной? Что в тренде у пацанов?

— Мода на черные ногти или простые рисунки: квадрат, черта, треугольник. Такое предпочитают люди творческие. Можем и гель-лак сделать, только его просто так не снять. Советую для начала попробовать бесцветным. Если на улице руки в карманы прятать не будешь и захочется поярче, придешь и сделаем! Не понравится, сотрешь ацетоном дома.

— На сколько мне хватит маникюра?

— Мужики, конечно, грубее дам. Поэтому как носить будешь. Если ходишь в спортзал и работаешь руками, то на неделю только хватит. При должной аккуратности, можно и три недели носить. Учти, если не планируешь обновлять «маник» хотя бы раз в месяц, то я не буду его делать супервылизанным. С непривычки через пару дней начнутся заусенцы. За ногтями нужно ухаживать самому, либо снова приходить в салон поддерживать руки. Поэтому если пришел на один раз, то лучше просто сделать аккуратно.

МАНИКЮРОМ ПОДЧЕРКИВАЮТ СТАТУС

На том и порешали. Пока Евгений пилил мне ногти — так он сам называет свою работу, — разговорились.

— Учился на повара и у меня замкнуло: захотел в индустрию красоты. В 2001-м мужчин-маникюристов почти не было. Я был украшением салонов — на работу брали только из-за моего пола. Детство провел в военном городке в Подмосковье. Когда семья и односельчане узнали, что я начал пилить ногти — вынесли приговор: «Теперь Женек по ту сторону ориентации». Я никому ничего не доказывал. Сам-то знаю, что я нормальный мужик. У меня сейчас две дочери, и им с удовольствием маникюр делаю! А вот себе редко — сапожник без сапог. Мне мои ногти не так важны. Более того: у меня в голове границы, я не готов ходить с накрашенными даже бесцветным лаком ногтями.

Женщины приходят на маникюр не только за красотой, но и поболтать. Евгений иногда страдает от чересчур разговорчивых. Но переносит стойко — понимает нюансы профессии.

— В уши льют — мама не горюй! Знаю, все что происходит в семье, на 200%. Мужчины же чаще молчат. Могут сидеть в наушниках и смотреть в стенку. Хотя и дамы такие есть. Чаще всего на маникюр мужчины записываются накануне события: дни рождения, свидания, важные встречи. Некоторые заказывают мастера на дом. Но не только для себя, а всей семье: жене, мужу, детям. Иногда девушки делают сюрприз парням и дарят им услугу, — делится Евгений.

Мастер говорит, что на маникюр чаще всего приходят мужчины, которые занимают какую-то высокую должность. Когда на работе ты у всех на виду. Такие считают своим долгом носить не только свежевыглажденный костюм, но и иметь опрятные руки. Этим подчеркивают свой статус и деловые качества.

— А еще не всегда приходят за красотой. Бывает, врос ноготь или ноги в плохом состоянии. Мужикам проще пойти на маникюр-педикюр к мужику, чем стесняться перед женщиной. Спрос на услуги есть и он будет только расти.

ДЖЕНТЛЬМЕНСКОЕ БИКИНИ

После маникюра я поехал в Павшинскую пойму. В приграничном районе Красногорска и Москвы в студии депиляции часто заглядывают джентльмены. От волос избавляются разными липкими пастами из сахара (шугаринг) или воска. После процедуры волосы не растут около трех недель. Сам я не решился, вежливо соврал, мол, у меня на теле ничего не растет, все в бороду ушло. Но при мне в салон зашел спортивный парнишка, постоянный клиент. Был не прочь попозировать на фото.

— На десять посетительниц у нас двое мужчин. Тренд на шугаринг начался с 2015 года и мужчины сразу пошли! Мы учитываем эту аудиторию и работаем с ней, запускаем рекламу в интернете, делаем акции вместе со спортзалами, — говорит владелица сети студий Sahar&Vosk в Красногорске Алиса Рамонова.

За шугаринг и депиляцию с мужчин просят на +30%, а то и +100% к цене от аналогичных услуг в женском прайсе. Фото: Андрей АБРАМОВ

Бизнесвумен уверяет, что мужчины — едва ли не лучшие клиенты. Они лояльны, не бегают по студиям в поисках низкой цены, не выбивают скидку.

— Мужчины приходят на шугаринг рядом с домом — шли по улице, увидели и записались. Если их все устроило в первый визит, они становятся постоянными клиентами на несколько лет. Ходят регулярно, к одному и тому же мастеру. У клиенток такое редко.

В салоне выделяют основные типы мужчин, которые приходят на шугаринг. Первые — спортсмены и тренеры фитнес-клубов. Они часто в открытой одежде и много потеют. Поэтому хотят избавиться от растительности на теле. Женщины также приводят своих супругов.

— На удивление, очень большая категория — деловые мужчины 40+. Они депилируют грудь, спину и подравнивают бороду. Ведь брить лицо нужно раз в несколько дней, а после депиляции щетина не растет вплоть до одного месяца. Так можно моделировать форму бороды.

Бьюти-индустрия отмечает, что тренд на приобщение мужчин к красоте еще набирает обороты. Год от года все больше джентльменов будут понимать, что это удобнее и быстрее, чем самостоятельный уход. Свою лепту внесет и реклама. Так что, мужики, готовимся записываться на ноготочки!

КОШЕЛЕК «КП»

Сколько стоит мужская красота в Москве (руб.)

Барбершопы

Стрижка - 1500

Моделирование бороды - 1000

Укладка - 500

Коррекция бровей - 800

«Камуфляж» седины - 1000

Окрашивание волос - от 3500

Очищающая маска для лица - 800

Ногти

Маникюр, педикюр (обработка ногтей без покраски) - 1500

С покрытием цветом - 2000 — 3000

Депиляция

Подмышек - 650

Ног - 1500

Грудь или спина - 1000

«Глубокое бикини» - 2500

Указаны средние цены на 2021 год.