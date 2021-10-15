Вор, который представился врачом, похитил 800 тысяч рублей у 79-летней пенсионерки

Сейчас полиция ищет записи камер, на которые мог попасть вор Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Недавно в полицию обратилась 79-летняя Галина Петровна (имя изменено), жительница подмосковной Дубны. Пенсионерка рассказала, что из её квартиры украли все сбережения: 1600 долларов и 700 000 рублей. Пропажу денег женщина обнаружила после визита мужчины, который представился врачом. Полицейские стали подробно опрашивать пенсионерку, Галина Петровна пояснила, что в тот день сама врача не вызывала, мужчина пришёл сам. Женщина растерялась и решила, что могла что-то забыть, она впустила его в квартиру. Тем более мужчина вёл себя очень вежливо и интересовался самочувствием пенсионерки. Галина Петровна отвечала на все вопросы, которые задавал мужчина и заметила как внимательно "врач" её выслушивает. Для заполнения бумаг мужчина попросил Галину Петровну принести медицинский полис, пенсионерка вышла в другую комнату на несколько минут. Вернувшись, она показала документ, "врач" взглянул на него и вскоре покинул квартиру.

После его ухода Галина Петровна вернулась в комнату, где проходила беседа. Взгляд женщины привлёк шкаф, дверца была закрыта не до конца. Она открыла её и поняла, что вещи внутри лежат не так, как она их оставляла. В этом шкафу женщина хранила свои сбережения. Пенсионерка стала проверять, на месте ли деньги, но их там не оказалось. Женщина поняла, что вежливый врач оказался совсем не тем, кем представился и позвонила в полицию.

— Поступило заявление от 79-летней гражданки о том, что в квартиру пришёл мужчина, который представился врачом, отвлёк её внимание и похитил 1600 долларов, 700 000 рублей. Ущерб составил 814 000 рублей. — сообщил источник kp.ru.

Сейчас полиция ищет записи камер, на которые мог попасть вор, оперативники предполагают, что пенсионеров, пострадавших от его действий может оказаться намного больше.