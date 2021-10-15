Школьник попал в больницу из-за лазерной указки, которой ему посветили в глаз на перемене

У ребенка диагностировали нарушение зрения Фото: Shutterstock

Несколько дней назад в одну из детских клинических больниц Москвы доставили 10-летнего Ивана К.* Мальчик вернулся домой с занятий в школе и жаловался на боли в глазу. Родители решили не рисковать и отвезли сына на осмотр к врачу. В больнице выяснилось, что у мальчика нарушение зрения левого глаза. Ваня долго отпирался, но под натиском докторов и родителей рассказал, что с ним случилось. Оказалось, что когда мальчик был утром в школе, на одной из перемен, девочка из параллельного класса посветила ему в глаз из лазерной указки.

«В детскую клиническую больницу был доставлен 10-летний школьник Иван К.* с диагнозом гиперметропия левого глаза. Гиперметропия, или как ее еще называют дальнозоркость, была приобретенной и только на одном глазу. Расспросив ребенка об обстоятельствах, выяснилось, что на перемене в школе, девочка из параллельного класса посветила ему в глаз лазерной указкой. Луч указки оказался настолько сильным, что повредил зрение малышу.» - рассказал KP.RU источник в здравоохранении.

Врачи оказали ребенку всю необходимую помощь, однако неизвестно восстановилось ли в полной мере его зрение. Выяснив обстоятельства травмирования ребенка, врачи передали информацию в полицию, в отдел по делам несовершеннолетних. В настоящее время полицейские проводят проверку по факту травмирования 10-летнего ребенка в одной из школ Москвы.

* Имена изменены