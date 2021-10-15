Москва первый год без «молоточков»: Автобусы ускорились, водители привыкли и тайная улица вне новых правил

На круглосуточный и ежедневный режим работы полосы общественного транспорта Москвы перешли с 7 ноября прошло года Фото: Михаил ФРОЛОВ

КАЛУЖСКОЕ ШОССЕ

В субботу и воскресенье на вылетной магистрали Калужского шоссе традиционный дачный ажиотаж. В плотном потоке толкаются тысячи машин. Но типичного ощущения обреченности, когда авто, как дрессированные, неспешно движутся друг за другом в плотном потоке, тут, в отличие, скажем, от Варшавского или Волгоградского шоссе, не менее загруженных по выходным, нет. На Калужке водители бодро играют в «шашечки» и все норовят нырнуть в крайний правый ряд, обозначенный знаком «Автобусная полоса». Как магнит водителей туда тянет, кажется, почти забытый знак «Молоточки», который отменяет запрет на выезд на полосу общественного транспорта для простых автомобилистов в ночные часы и выходные дни. Счастливчики прорываются в более свободный крайний правый, но тут же начинается обратная толкотня. Рядом с «Молоточками» другой дорожный знак – «Кирпич». То можно, то нельзя. Найти хоть какую-то логику в дорожных знаках тут практически невозможно. «Молоточки» и «Молоточки с кирпичом» сменяют друг друга через каждый 100 – 300 метров.

Отсюда и дикие маневры из крайнего правого в крайний левый и обратно.

- Так можно на автобусную полосу или нет? - спрашивают друг друга стоящие в пробках москвичи.

И тут согласия между водилами нет.

- Год назад отменили «молоточки»! – уверяют одни.

- Раз знак остался, значит на выходных можно. А кирпич тут лишний? - гадают другие.

Удивитесь, но каждый по-своему прав. Рассудить автомобилистов «Комсомолка» попросила Центр организации дорожного движения (ЦОДД). Оказалось, что Калужское шоссе - единственная из почти сотни московских улиц, где после всеобщей отмены, сохранился дорожный знак «Молоточки».

- В настоящее время в Москве осталась только одна полоса для городского транспорта, которая работает только по рабочим дням. Это участок выделенки на Калужском шоссе от деревни Сосенки до деревни Юрово - после реконструкции он не был передан на баланс города подрядчиками Департамента строительства. Когда мы получим все документы, мы установим здесь ежедневной режим работы выделенной полосы, - сообщили «КП» в ЦОДД.

То есть пока выезжать на выделенку по выходным на этой улице можно: штрафы вы не получите. Но будьте внимательны: последние «молоточки» с Калужского шоссе могут исчезнуть в любое время.

АВТОБУСНОЕ УСКОРЕНИЕ

Стоило ли отказываться от движения по выделенкам в выходные дни? Напомним, на круглосуточный и ежедневный режим работы полосы общественного транспорта Москвы перешли с 7 ноября прошло года. То есть уже почти год проезд по выделенным полосам в Москве разрешен только городскому общественному транспорту, такси, автомобилям экстренных и коммунальных служб и школьным. Власти уверяют, эта мера оказалась полезна и не только для автобусов и электробусов, но и для простых автомобилистов.

- Отмена «молоточков» позволила наземному городскому транспорту, который перевозит в среднем более 700 тысяч пассажиров в нерабочие дни, двигаться без задержек и четко выполнять расписание. Скорость движения автобусов в выходные возросла как на полосах в центре, так и на вылетных магистралях. К примеру, по выделенным полосам на Новослободской улице (6 маршрутов) и на Профсоюзной улице (61 маршрут) городской транспорт теперь едет быстрее на 15-20% по сравнению с рабочими днями, - сообщил «КП» Михаил Кизлык, руководитель ЦОДД Москвы. - Кроме того, единый режим работы выделенных полос позволил устранить путаницу для автомобилистов и избежать штрафов, которые раньше водители могли получить из-за неверного определения дня недели или праздничного дня.

Что касается самих выделенок, то с каждым годом в Москве их становится больше. Так в 2021-м список из уже имеющихся 88 полос пополнили еще 8 улиц. Пять из них по новым правилам поехали недавно с 11 октября (см. «Важно»). Так что внимательно следите за новыми дорожными знаками и не нарушайте.

Цена вопроса

Каждый регион вправе самостоятельно определять, можно ли обычным водителям ездить по выделенкам и в какие именно дни.

В Москве и Санкт-Петербурге штраф за езду по автобусной полосе составляет 3000 рублей. В регионах — 1500 рублей. Его можно оплатить со скидкой 50%.

Важно

С 11 октября выделенные полосы введены ещё на пяти участках:

на Малой Тульской ул. - от Духовского пер. до ул. Серпуховской Вал в направлении к ул. Серпуховской Вал;

на Большой Тульской ул. - от остановки общественного транспорта «Метро Тульская» (северный вестибюль) до Третьего транспортного кольца в направлении области, от съезда с Третьего транспортного кольца до остановки общественного транспорта «Метро Тульская» (южный вестибюль) в направлении центра;

с внутреннего радиуса Третьего транспортного кольца при заезде на Автозаводский мост;

на Кантемировской ул. - на участке от дома № 58 до Варшавского ш. в направлении к Варшавскому ш., от д. № 4 стр. 33 до д. № 59 в направлении к Пролетарскому пр.;

на Лубочном пер. во встречном направлении.