Спортивное оснащение объекта – новый тренд 2021 года

Покупка ликвидной недвижимости – одна из самых безопасных и доступных форм инвестирования. Такое вложение способно принести немалый доход. Чаще всего для инвестиций выбирают популярные не только в Москве, но и во многих мегаполисах апартаменты. Цены и спрос на них стабильно растут вне зависимости от валютных колебаний и изменений ключевых ставок. Главное – правильно выбрать объект.

По мнению опрошенных экспертов, жители больших городов стали крайне внимательно относиться не только к своему личному пространству, но и ко всему, что его окружает. Поэтому при выборе новой территории для жизни учитываются не только параметры и цена за квадратный метр, но и район, в котором расположен тот или иной комплекс. Во внимание чаще всего принимаются четыре критерия: инфраструктура (близость школ, детских садов, больниц), транспортная доступность (загруженность дорожного трафика, близость к метро), экология (качество воздуха, наличие рекреационных зон) и спортивная инфраструктура.

- «Последний критерий стал актуальным относительно недавно, но инвесторам, решившим вложить деньги в недвижимость лучше им не пренебрегать», - уверен Александр Галицын, Генеральный директор крупного московского агентства недвижимости WE KNOW. – Результаты исследования проведённого Департаментом спорта города Москвы и Аналитическим центром НАФИ говорят о том, что две трети москвичей регулярно занимаются спортом. Большая часть из них делают это на свежем воздухе (42%), например, в парке, на улице или на дворовой площадке. Второе по популярности место для занятий спортом – дом (30%). На третьем фитнес-клубы, секции, бассейны и тренажерные залы (28%).

Довольно сложно выявить количество людей, которые приобрели лоты в конкретном ЖК или МФК только потому, что там есть хорошая спортплощадка или беговая дорожка. Но наличие зон для спорта — один из очень важных моментов, положительно влияющих на принятие решения о покупке недвижимости.

Большинство столичных девелоперов стараются эксплуатировать уже существующую спортивную инфраструктуру. Но есть и исключения. По оценкам экспертов, собственные спортивные объекты в составе комплексов, готовы возводить около 2% застройщиков.

Пример такой работы в этом году продемонстрировал девелопер COLDY, презентовавший проект необычного многофункционального комплекса N’ICE LOFT, который начали возводить в Нижегородском районе Москвы. Его авторы объединили апарт-пространство и спортивную экосистему. Её составной частью станет физкультурно-оздоровительный центр площадью более 14 тыс. м2 с двумя ледовыми аренами и школами именитых спортсменов. По словам застройщика, они будут оснащены немецкими холодильными установками премиального качества. Натуральное ледовое покрытие, соответствующее профессиональным спортивным стандартам, позволит проводить на аренах соревнования уровня НХЛ. По мнению риелторов, этот факт может спровоцировать взрывной спрос на апартаменты комплекса в 2022 году, когда зимние олимпийские игры поднимут у фанатов спорта интерес к хоккею и фигурному катанию.

Кроме этого, в спортивном комплексе будет создана многофункциональная зона для занятий сквошем, минифутболом, волейболом, баскетболом и другими активностями. После тренировки можно будет восстановить силы в спа-центре и ресторане с лаунж-зоной.

Украшением комплекса станет спортивный парк N’ice Park площадью 6,3 тыс. м2. Он будет оснащен развитой инфраструктурой для бега, функциональных тренировок, стритбола, футбола и других видов спорта. Всё это с разнообразными планировками, высотой потолков более 3 м и инфраструктурными преимуществами делает N’ICE LOFT инвестиционно-привлекательным объектом.

По наблюдениям столичных риэлторов, наличие развитой спортивной инфраструктуры в жилом комплексе или в непосредственной близости от него повышает конкурентоспособность объекта. Таким образом, по разным оценкам, достигается увеличение спроса на 15 - 30%. Вероятность увеличить доходность при инвестициях в такие многофункциональные комплексы растёт.

В ближайшие годы девелопер COLDY намерен развивать данное направление, создавая проекты не только с полновесной инфраструктурой, но и спортивным наполнением. Тогда спектр выбора новостроек от данного застройщика с интегрированными в них спортивными объектами будет шире. Пока же у N’ICE LOFT нет конкурентов, готовых предложить столь внушительный набор инфраструктурных опций.