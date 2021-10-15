Собянин: «В Москве откроются еще 30 пунктов экспресс-тестирования на COVID»

Массовое экспресс-тестирование начинает распространяться во всех европейских странах. Москва тоже участвует в этом эксперименте. Фото: mos.ru

Сегодня, 15 октября, мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел центр вакцинации от COVID, вновь открывшийся недавно в ГУМе, и там же пункт экспресс-тестирования на наличие в организме вируса.

«Массовое экспресс-тестирование начинает распространяться во всех европейских странах, - сказал Собянин. - Москва тоже участвует в этом эксперименте. Мы открыли 20 пунктов в МФЦ, в торговых центрах. С 18 октября будут открыты еще 30, чтобы масштабно охватить население. Выявляемость тоже достаточно приличная - около 4%. Это для любого тестирования высокий процент. И надеюсь, это будет эффективным направлением для профилактики COVID-19».

По его словам, раньше качество экспресс-тестов оставляло желать лучшего, но теперь все изменилось.

«Сегодня, в этом году, уже совершенно очевидно стало, что качество экспресс-теста достаточно высокое, - отметил мэр. - Дает эффективность в 80% случаев. Тем более, что мы одновременно сразу же при положительном тесте на антиген коронавируса сразу же обеспечиваем и ПЦР-тестирование».

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

Вакцинация в ГУМе проводится двухкомпонентной вакциной «Спутник V» (Гам-Ковид-Вак). Прививку делают дважды - через 3 недели после первой инъекции необходимо прийти повторно.

Для этого предварительная запись не требуется. Дату второго визита назначит врач в день первой инъекции.

При желании можно пройти ревакцинацию однокомпонентным «Спутником Лайт».

Центр вакцинации в ГУМе открыт ежедневно с 10.00 до 21.00, без выходных.

Пациентов принимают 3 врача и 32 медицинские сестры – сотрудники городских поликлиник. Им помогают 32 сотрудника центров госуслуг «Мои документы» и 40 администраторов. Специалисты могут проводить вакцинацию до 32 пациентов одновременно. Общая пропускная способность - 5 тысяч человек в день.

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ НУЖНЫ

На прививку нужно захватить с собой паспорт и (или) полис ОМС (при наличии). Кроме того, нужно назвать номер телефона и СНИЛС (телефон – чтобы после введения второго компонента вакцины получить по смс QR код, а СНИЛС – чтобы получить QR код на портале госуслуг).

После вакцинации пациентам выдают сертификат на русском и английском языках с отметками о двух инъекциях (дата вакцинации, название вакцины, подпись врача).

Данные о вакцинации также будут доступны в электронной медицинской карте и личном кабинете на портале gosuslugi.ru.

ЦИФРЫ

В Москве вакцинация от COVID-19 началась 5 декабря 2020 года. За это время вакцинацию первым компонентом или вакциной «Спутник Лайт» прошли 5 миллионов человек.

Специалисты рекомендуют по истечении 6 месяцев сделать ревакцинацию, которую в Москве прошли 279 тысяч человек.

Сейчас в столице работают порядка 300 центров вакцинации, в том числе:

- на базе городских поликлиник (100 центров);

- в центрах госуслуг «Мои документы»(7);

- в частных клиниках (154);

- в торговых центрах (12) и других популярных городских местах, где работают выездные бригады.

Адреса и график работы.