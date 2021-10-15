Адвокат москвича, избитого дагестанцами в метро: «Если бы Роман ответил нападавшим и нанес им вред, его самого могли сделать фигурантом уголовного дела»

Роман Ковалев и адвокат Евгений Корчаго Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Роман Ковалев, который вступился в московском метро за девушку и был избит тремя проезжими из Дагестана, продолжает находиться в больнице. 25-летнему парню, напомним, сломали нос и кости лица. Отморозков нашли и задержали через двое суток после инцидента. Расследованием занимается Следственный комитет. Уголовное дело возбуждено по статьям «Покушение на убийство» и «Применение насилия в отношении представителей власти». (Дагестанцы во время задержания сопротивлялись и угрожали полицейским ножом с перцовым баллончиком).

Ковалев (что естественно) признан потерпевшим. Его интересы будет представлять известный московский адвокат Евгений Корчаго. Вчера он приезжал к Роману в больницу.

- Сколько времени Роман еще пробудет в больнице?

- Врачи пока не могут определить дату выписки. Романа продолжают лечить. Он ходит, разговаривает, но ему все еще тяжело. Проводится терапия. Думаю, еще довольно продолжительное время он будет находиться в больнице.

- Вы будете подавать гражданские иски к людям, которые избили Романа?

- Будем. Но содержание этих исков будет зависеть от затрат на реабилитацию Романа, от того, какие еще расходы он понесет.

- Вы, насколько я знаю, вчера довольно долго общались с Романом. У него в прошлом уже были случаи, когда он заступался за кого-то, если видел несправедливость?

- Этого я не знаю. Но вообще я хочу сказать, что таких людей как Роман еще не видел. Действительно очень добродушный, положительный со всех сторон человек. Когда я заговорил о компенсации, он отмахивался: я же не за деньги, просто так получилось... Это в его характере - увидел, что должен вмешаться, заступиться, вот и вмешался. Роман не считает, что совершил уникальный поступок, не считает себя героем. Говорит, что поступил так от сердца. И он не делит людей на приезжих и местных. Подонки есть в любой нации, в любом городе.

- Повышенное внимание Романа смущает? Ему медаль за доблесть вручили. Мэр проведать приезжал.

- Он смущается, конечно. Но лично мое мнение - и хорошо, что возник такой ажиотаж. Повышенное внимание в данном случае большой плюс - общественный резонанс не позволит спустить дело на тормозах, как это нередко бывает в подобных ситуациях. Плюс будет стимулировать в других гражданах такое же неравнодушие.

- Все видели видео этого избиения - Роман лежал на полу, закрывая голову руками, а его запинывали. А вот если бы он, например, успел нанести одному из этой троицы удар и тоже сломал ему нос? Сам бы стал фигурантом уголовного дела?

- К сожалению, часто в подобных ситуациях тому, кто защищался и дрался со своими обидчиками, приходится потом бегать и доказывать, что все было именно так. Да, не всегда при возбуждении уголовных дел вообще учитывают подобные обстоятельства. Если в такой же ситуации человек нанес нападавшим какой-либо вред, то в лучшем случае его действия могут квалифицировать как «превышение пределов самообороны», а в худшем - «причинение вреда здоровью». То есть да, есть вероятность получить реальную судимость. Бывало всякое!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Свидетель жестокого избиения парня тремя кавказцами в метро: «Ввалились пьяные в вагон и начали приставать к девушкам»

Трое кавказцев арестованы в зале суда, они уверяют, что полностью раскаялись (подробности)

МНЕНИЕ

Что делать с кавказскими «боксерами в метро» и «стрелками в авто»?

Дикое избиение тремя дагестанцами русского парня требует ответа на вопрос — как на это должно отреагировать государство и наше гражданское общество (подробности)