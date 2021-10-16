Погода в Москве 16 – 24 октября: На следующей неделе в столице пойдет мокрый снег

Пик похолодания придется на вторник и среду, предупреждают синоптики в своих прогнозах погоды в Москве на 16 – 24 октября Фото: Евгения ГУСЕВА

Золотая осень в этом году выдалась прекрасная – но теперь пора готовиться к холодам и даже снегу, предупреждают синоптики Гидрометцентра России в своих прогнозах погоды в Москве на 16 – 24 октября.

В субботу, 16 октября, будет облачно, с прояснениями, пройдут дожди. Под утро +2...+7 градусов, днем +6...+11, при этом очень ветрено, с порывами до 15 м/сек.

В воскресенье, 17 октября, ночью в Подмосковье возможны заморозки до -1 градуса, в столице +2...+4. Днем все те же +6...+11 градусов. Сквозь облака изредка будет проглядывать солнце, в мегаполисе сухо, по области местами возможны небольшие дожди.

В понедельник, 18 октября, облачно, с прояснениями (да, опять есть шанс на солнце!), и без осадков. Ночью 0...+5 градусов, днем +4...+9.

Мокрый снег ожидается во вторник и среду, на эти же дни придется пик похолодания.

Во вторник, 19 октября, ночью в Подмосковье заморозки до -2 градусов, днем +2...+7. Облачно, с прояснениями, ночью местами небольшие осадки – в виде мокрого снега, снега с дождем или дождя, в зависимости от района. Днем небольшой дождь.

В среду, 20 октября, под утро подморозит до -4 градусов, днем всего +1...+6. Мокрый снег вероятнее всего ночью, но при такой температуре и днем есть все шансы, что вместо дождя будет сыпать мокрый снег.

В похолодании виновато полярное вторжение, объясняют метеорологи центра “Фобос” - в центр России прорвется ледяной воздух из Арктики. Важно вот что: мокрый снег будет кружить в воздухе, но на земле моментально растет. Снежный покров, даже временный, не сформируется. А вот гололедица в среду утром очень даже вероятна. Лужи и растаявшие снежинки при морозце до -4 могут превратиться в ледяную корку. Но опять же местами и совсем ненадолго.

В мокром снеге в этих числах октября никакой аномалии нет. Вспомнить хотя бы народные приметы — часто пейзаж становится белым на Покров, то есть 14 октября. И по климатическим нормам первые снежинки обычно кружат в воздухе в середине месяца.

В четверг, 21 октября, облачно с прояснениями, небольшой дождь. Вновь потеплеет: ночью 0...+5 градусов, днем +8...+13.

В пятницу, 22 октября, пасмурно, опять с небольшим дождем. Ночная температура повысится до +3...+8 градусов, днем +8...+13 градусов.

В субботу и воскресенье, 23 и 24 октября, облачно с прояснениями, местами небольшой дождь. По ночам +2...+7 градусов, днем +5..+10. В общем, обычная для глубокой осени погода.

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