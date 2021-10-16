Не носили маски: Роспотребнадзор опечатал "Чайхону Микс-Макс" в Москве

Собственнику грозит штраф до 150 тысяч рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток. Фото: Роспотребнадзор

Столичный Роспотребнадзор опечатал "Чайхону Микс-Макс" на Ленинградском шоссе за нарушения мер профилактики COVID-19. При очередной плановой проверке сотрудники выявили грубейшие нарушения мер профилактики COVID-19.

- В заведении не проводилась дезинфекция помещений и термометрия на входе, сотрудники предприятия не носили маски, не соблюдались требования социального дистанцирования, - сказала Изабелла Мелконян, ведущий специалист-эксперт территориального отдела столичного управления Роспотребнадзора в САО.

Сотрудники Роспотребнадзора приняли решение опечатать заведение, а материалы с указанием выявленных нарушений передать в суд. Собственнику грозит штраф до 150 тысяч рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток (по решению суда).

Напомним, что в связи с осложнением эпидемиологической ситуации в городе, управление Роспотребнадзора по Москве усилило контроль за выполнением противоэпидемических мероприятий. Ежедневно в городе выявляют от 4000 до 6000 заболевших коронавирусом. Именно поэтому в городе активно контролируется масочный режим в кафе и магазинах, а также в общественных социальных и культурных местах.

Ранее прошли проверки в торговых центрах "Гагаринский" и "Океания", последнему грозит закрытие на три месяца за нарушение продавцами и покупателями масочного режима.

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