Московскую квартиру режиссера Романа Виктюка покажут за 2000 рублей

Режиссер Роман Виктюк. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Московскую квартиру театрального режиссера Романа Виктюка покажут всем, кто купит билеты на экскурсии с 20 по 28 октября. Такую возможность организовали представители Театра Романа Виктюка.

- Квартира на Тверской, когда-то принадлежавшая Василию Сталину, а с 1990-х ставшая домом для Романа Григорьевича, – хранит в себе много воспоминаний, эмоций и сам дух творчества, - рассказали организаторы.

Режиссер жил в самом центре Москвы – в доме №4 на Тверской улице. Сейчас в этом доме квартиру можно купить от 40 до 210 млн рублей. Около тридцати лет назад Роману Виктюку эту квартиру предоставили по распоряжению тогдашнего мэра Москвы Юрия Лужкова. При жизни оформить в собственность эту квартиру Роман Виктюк не успел. В возрасте 84 лет режиссер заболел коронавирусом, после реабилитации был переведен в Московский госпиталь на Волгоградском проспекте, но скончался сразу же после поступления.

Театральные коллеги говорят, что квартира Виктюка до сих пор наполнена энергией великого Мастера, именно поэтому здесь решили провести экскурсии «Неизвестный Виктюк».

- Интерьеры, знаменитый гардероб с пиджаками и не только, богатейшие библиотека и фонотека, которыми так гордился Виктюк, фотографии и картины – здесь все осталось, как при жизни гениального хозяина, - говорят в Театре Романа Виктюка.

На одной из встреч со зрителями Роман Григорьевич рассказывал, что поклонники откуда-то узнали точный адрес режиссера и пришли, чтобы прямо в коридоре исполнить его любимую арию из «Травиаты». Именно в этой квартире Виктюк творил и днем, и ночью. Вдохновлялся, слушая любимую музыку. Сюда приходили его ученики.

Прийти в квартиру режиссера смогут и все желающие - но только с 20 по 28 октября. Нужно купить билеты на официальном сайте театра. Стоимость фиксированная – 2000 рублей.

Для посещения жилья определены только девять дней, экскурсии будут проходить с 15.00 до 19.00 (каждый час). Гостей будут встречать возле дома №4 на Тверской улице, экскурсия будет проводится в квартире №87.