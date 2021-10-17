Элементы монтируют «крест-накрест»: Когда откроют колесо обозрения «Солнце Москвы»

Возле ВДНХ возводят новое 140-метровое колесо обозрения «Солнце Москвы». Фото: Иван МАКЕЕВ

Возле ВДНХ возводят новое 140-метровое колесо обозрения «Солнце Москвы». В настоящее время устанавливают наружный обод.

- Применена особая технология сборки наружного обода, при которой элементы монтируются не последовательно друг за другом, а «крест-накрест». На сегодняшний день закреплено восемь спиц из тридцати, шесть из которых уже провернули от точки сборки на 180 градусов, - рассказали в пресс-службе «Солнце Москвы».

Специалисты рассказывают, что каждая спица наружного обода длиной 22 метра и весом 3 тонны. Финальным этапом сборки станет установка спиц под кабины, а потом и сами кабины (их будет 30 штук). Одновременно в одной кабинке подняться над Москвой смогут 15 человек. Каждая будет оснащена системами кондиционирования, отопления и освещения. Один оборот колесо обозрения будет совершать за 18 минут и 40 секунд. Аттракцион начнет работать в конце 2021 года.

- Перед запуском все системы колеса обозрения будут протестированы, - говорят в пресс-службе «Солнце Москвы».

Вокруг колеса обозрения будет еще посадочный вокзал с кассами и многофункциональный комплекс, площадью 33 000 квадратных метров. Их возводят одновременно с колесом обозрения. Многофункциональный комплекс будет состоять из ресторанов, фудмолла, детского игрового центра, кинотеатра. Здесь же под одной крышей расположат магазины, пространства под выставки и мастер-классы.

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