Около Комсомольской площади в Москве откроется новый гастроквартал «Депо Три вокзала». Фото: предоставлено пресс-службой ГК «Киевская площадь»

В ближайшее время у москвичей появится ещё одно модное место для тусовок, вкусных застолий, выставок, обучения и развлечений. Около Комсомольской площади в комплексе зданий 2-го троллейбусного парка на Новорязанской улице, построенных в начале двадцатого века, откроется гастрокластер «Депо Три вокзала». В нем объединят лучшие идеи уже полюбившегося горожанам гастроквартала «Депо Лесная» и последние тренды комфортной городской среды.

- Новый «Депо Три вокзала» - это масштабный проект редевелопмента и приспособления исторической архитектуры к современному использованию, - рассказали в пресс-службе группы компаний «Киевская площадь», инвестора проекта. - В него входит благоустройство городской территории площадью более 1,8 гектара. При этом общая площадь пространства составит 2,8 гектара. Новый проект создаст более 2000 рабочих мест.

Кроме гастрономических площадок, в новом «Депо Три вокзала» разместят бизнес-кластер с офисами, торговлей, а также кинопаркингом, сервисами, услугами и др. Сюда могут приходить молодые предприниматели и инвесторы, нацеленные на финансирование технологичных бизнес-идей, в том числе в IT-секторе.

ЧТО СДЕЛАЮТ

Центром будущего модного пространства традиционно станет фудмолл площадью более 8 тысяч квадратных метров. Свои самые популярные и интересные гастроконцепции предложат здесь лидеры ресторанного рынка Москвы. В этом же месте развернутся прилавки со свежими фермерскими продуктами, бакалеей и выпечкой.

Для гостей каждую неделю будут готовить и развлекательную программу с арт-выставками, фестивалями, концертами, выступлениями известных артистов. В афише также образовательные проекты, благотворительные акции, специальные события для семейного отдыха.

В ближайшее время у москвичей появится ещё одно модное место для тусовок, вкусных застолий, выставок, обучения и развлечений. Фото: предоставлено пресс-службой ГК «Киевская площадь»

КОГДА ОТКРОЮТ

Первых посетителей новый гастрокластер примет ориентировочно во втором полугодии 2022 года.

КСТАТИ

«Депо Три вокзала», как и первое «Депо на Лесной», поселится в корпусах троллейбусного парка, признанных объектом культурного наследия. Исторический ансамбль находится в центре города в Красносельском районе, в непосредственной близости от Комсомольской площади и крупнейшего транспортного узла страны - Казанского, Ленинградского и Ярославского вокзалов.

Изначально в комплекс зданий вошли вагонный сарай (1910–1911 г. г.), здание амбулатории, мастерских и гаража (1910 г.), дом администрации (1910 г.) и проходная (1910 г.), которые были спроектированы в начале XX века в архитектурной мастерской гражданского инженера М.К. Поливанова.

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