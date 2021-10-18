В столице построят гимназию с мастерской искусств

Фото: archsovet.msk.ru

На северо-востоке города завершается строительство нового здания гимназии на 550 мест на улице Цандера.

«Строительная готовность объекта превышает 90 процентов, - сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. - Сейчас выполняются работы по внутренней отделке, устройству инженерных систем, благоустройству территории, ведется поставка и монтаж оборудования».

Напомним, старое здание гимназии в весьма плачевном состоянии находилось тут же, на улице Цандера, дом 3. На его месте решили поставить новый корпус общей площадью более 9 тысяч квадратных метров.

Школа рассчитана на обучение детей в старших классах. В ней разместят специализированные кабинеты универсального назначения с комплектами ноутбуков и планшетов для учеников и преподавателей, кабинеты по естественным наукам, иностранным языкам, информационно-вычислительным технологиям.

В группах свободного творчества учащиеся смогут изучать 3D-моделирование и робототехнику. Для учеников также откроют библиотеку с электронным книгохранилищем, мастерскую искусств и актовый зал на 356 мест с эстрадой и артистическими комнатами. В зале можно будет проводить показы мультимедийных программ, концертных постановок, просмотр учебных и художественных фильмов.

Здание собирали, словно конструктор, из нескольких четырехэтажных объемов, соединенных чуть утопленными переходами. Фасады оформят в контрастных цветах. Светлые и темные зоны на стенах будут разбиваться яркими желтыми вставками.