Как «Земляне» артистов-космонавтов встречали

Совместное появление отцов-основателей «Землян» на одной сцене - это огромная радостная новость для многих миллионов поклонников. Фото: Николай ТИХОМИРОВ

Песня «Трава у дома» и вовсе ассоциируется у нас с покорением космического пространства, а начиная с 2009 года является официально признанным гимном отечественной космонавтики.

17 октября киноэкипаж в составе актрисы Юлии Пересильд, режиссера Клима Шипенко и космонавта Олега Новицкого выполнил свою миссию и успешно вернулся домой, под музыку «Землян».

Как признались основатели группы Игорь Романов и Владимир Киселёв, полет актеров в космос вдохновил их снова вернуться на большую сцену, чтобы лично принять участие в большом событии.

«Ради этого полета мы объединились с Володей Киселёвым - не смогли остаться в стороне. Это по-настоящему исторический момент. Ребята, спасибо вам за толчок к нашему воссоединению. Мы здесь, так как не могли остаться в стороне. С нашей песней экипаж улетел и с ней приземлился», - поделился эмоциями Романов.

Выражая поддержку актерам-космонавтам, музыканты организовали импровизированную сцену на площади ВДНХ, неподалеку от легендарной ракеты «Восток», и живьем исполнили свои хиты.

В день возвращения киноэкипажа на Землю в прямом эфире российских телеканалов прозвучали полюбившиеся миллионам жителей постсоветского пространства песни - «Трава у дома» и «Путь домой».

«Первый полет в космос артистов и съемка фильма в космосе - серьезнейший прорыв! Мы, как и в советское время, впереди планеты всей. Для нас честь встречать нашими песнями героев-артистов, побывавших в космосе. И символично, что выступили мы именно в том советском составе. Связь времен и поколений, неразрывная связь наших достижений тогда и сейчас как в космической отрасли, так и в творчестве», - рассказал Владимир Киселёв.

Без сомнения, съемка фильма в открытом космосе стала знаковым событием для нашей страны: новые рекорды, новые достижения в кинематографе и космонавтике, а еще - воссоединение легендарной группы.

Совместное появление отцов-основателей «Землян» на одной сцене - это огромная радостная новость для многих миллионов поклонников по всему земному шару, которые знают и любят песни группы.

Возможно, в этот раз отцы-основатели и вправду возродят культовый проект, по крайней мере они точно выступят на «Золотом граммофоне», а уже там могут анонсировать туры по городам России.

Напомним, советская и российская рок-группа впервые увидела свет в 1978 году и снискала популярность на таких хорошо известных хитах, как «Красный конь», «Трава у дома» и «Прости, Земля».

Среди множества достижений музыкантов: первый концерт в формате 360 градусов, именитые музыкальные награды, выступления на международных фестивалях на уровне Rolling Stones и Deep Purple.