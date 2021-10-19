Скоро Новый год – время выбирать подарки: выставка народных промыслов открылась в Москве

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Уникальные народные промыслы, которые в глазах всего мира олицетворяют Россию и ее загадочную широкую душу, презентовали на площадке Фонда Росконгресс. Выставка-презентация всемирно известных подарков и сувениров 18 октября впервые открылась в Выставочном зале «Санкт-Петербург» столичного Центра мировой торговли. Москвичи смогут оценить народные промыслы в современном воплощении. Особенно это актуально в преддверии Года народной культуры и нематериального наследия регионов России, который пройдет в 2022 году.

Классика и современное воплощение

Приближается самый любимый праздник - Новый год. На выбор подарков для друзей, коллег и партнеров остается чуть больше двух месяцев. Душевные и национальные сувениры, посуду и игрушки представили легендарные предприятия, среди которых фарфоровый завод «Объединение «Гжель», Гусевской хрустальный завод, «Жостовская фабрика», «Хохломская роспись», Фабрика «Федоскино», «Златоустовская гравюра» и другие.

- Предприятия подготовили подарки к приближающемуся Новому году. Это и елочные украшения, и символичные фигурки тигра, сервизы. Открытие выставки совпало с презентацией проекта «Русская елка», представленные елки выдержаны в русской стилистике, - рассказал Коста Кадзов, заместитель председателя правления ассоциации «Народные художественные промыслы России».

Представленные игрушки и чайные сервизы, статуэтки – все они являются предметами русской культуры, как в классическом, так и в современном воплощении. Выставка продлится до 20 октября. На месте можно пообщаться с дизайнерами и представителями производств, которые расскажут о создании изделий ручной работы, о тончайшем фарфоре, о современном гжельском промысле и хрустальных сувенирах, а также расскажут, как оформить кастомизацию (создание индивидуальной продукции).

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Люди начинают понимать, что индивидуальная работа, в которую вложена душа мастера, это не только особая энергетика, но и некое самоощущение человека, который приобретает эту вещь, использует ее в быту как предмет декора, – отметила Лилия Нургатина, заместитель директора департамента развития промышленности социально значимых товаров Минпромторга РФ.

Особый «культурный код»

Каждое изделие, расписанное художниками Жостовской фабрики, уникально и изготовлено в единичном экземпляре – будь то поднос или шкатулка. Различные художественные и декоративные приемы используют для создания неваляшек – фигурки не имеют аналогов в России благодаря традиционным орнаментам волховской росписи. Дулевские чайные сервизы «Золотой олень», «Розовая птица», посадские матрешки и гжель.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- В таких изделиях заложен особый «культурный код», который способен соединить прошлое, настоящее и будущее, стать ценным свидетельством преемственности идей русской культуры и ручного производства. Поддержка таких проектов – это прежде всего социальный вклад в популяризацию русской и российской культуры, особенно в преддверии Года народной культуры и нематериального наследия регионов России, который пройдет в 2022 году, – говорит Екатерина Иванова, руководитель дирекции творческих проектов Фонда Росконгресс.

Народные элементы искусства в предстоящий год Фонд Росконгресс будет обязательно вводить на деловых и культурных международных мероприятиях. Оригинальные дизайнерские решения познакомят участников форумов и конференций с многообразием культур народностей России, а выставки народных промыслов запланированы на протяжении всего Года народного искусства – их приурочат к национальным русским праздникам.