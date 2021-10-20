Столиков нет до 22 декабря: мишленовские звезды увеличили спрос на рестораны в Москве

Посетители ресторана Bjorn. Накануне Шеф-повар ресторана Bjorn Никита Подерягин получил награду "Мишлен" в категории "Молодой шеф-повар". Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Столичные рестораны, получившие мишленовские звезды, начали работать по 100% бронированию столов. Желающих приобщиться к высокой кухне увеличилось в разы сразу же после объявления гида «Мишлен». «КП» попыталась забронировать столик в одном из ресторанов, но пока безуспешно.

Мест нет – бронь 100%

Гид «Мишлен» добрался в столицу впервые и вызвал ажиотаж. Заглянуть в «звездные» рестораны решили даже те, кто предпочитали есть только дома. Сайты заведений еле справляются с нагрузкой - как только объявили рестораны-победители, все пошли изучать меню и цены в этих заведениях. Следующим шагом стало бронирование столиков. Напомним, две звезды «Мишлен» получили рестораны Artest-Chefs table и Twins Garden, одну звезду – «Селфи», «Белуга», Grand Cru, White Rabbit, Biologie, Сахалин, Savva.

Подруга рассказала, что захотела отметить девичник в Twins Garden на Страстном бульваре, но получится это уже после самой свадьбы.

- На ближайшие даты забронировать столик не получится. Свободные места есть, начиная с 10 ноября. Мы можем поставить вас в «лист ожидания», если кто-то откажется от брони, то позвоним, - говорит администратор Twins Garden.

Приготовление блюд в ресторане Twins Garden на Страстном бульваре. Фото: Владимир Гердо/ТАСС

В ресторане White Rabbit советуют бронировать столик за неделю вперед – особый спрос на выходные дни.

- Еще около 12.00 сможем найти столик, но в вечернее время у нас 100% посадка, - говорит администратор.

Звоню еще в один звездный ресторан – «Белуга» с видом на Кремль. Говорят, что не только я хочу попасть к ним, поэтому лучше бронировать столик заранее.

- Сразу же после церемонии вручения звезд, увеличился поток гостей. Количество бронирования увеличилось, соответственно. Вечерний визит лучше спланировать заранее, - говорят в ресторане «Белуга».

Самый большой спрос на ресторан Biologie, где всего 38 посадочных мест – в заведении физически не могут принять всех.

– Нас накрыло лавиной. Ресторан забронирован до 22 декабря и есть еще порядка 11 000 запросов. Мы каждый день принимаем брони, обработали 30%. Я сама буквально не выхожу с кухни, но знаю, что «Мишлен» дал колоссальный приток гостей и большой интерес со стороны прессы. Думаю, что в нашем случае это еще связано с тем, что шеф-повар – женщина, - говорит Екатерина Алехина, шеф-повар Biologie.

Эксперты говорят, что все рестораны, которые получили звезды, имеют 100% бронь.

- Думаю, что такая тенденция будет долго, ведь всего девять ресторанов получили высокую оценку. Многим захочется приехать и посмотреть на эти рестораны, попробовать блюда. Кому-то понравится, кому-то не понравится, но спрос сейчас огромный, - говорит Сергей Миронов, ресторатор, председатель Союза управляющих ресторанами России.

- Как же другим ресторанам привлечь к себе внимание, может скидками порадовать гостей?

- Все, что можно было придумать - уже придумано. Продолжать работать в обычном режиме.

Владелица и шеф-повар гастробистро Biologie Екатерина Алехина. Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Эго рестораторов и новое меню

Немного проще попасть в рестораны из списка «Рекомендовано Мишлен» - в нем 45 заведений. В соцсетях можно увидеть отклики москвичей, которые пишут, что ходили в эти места и в до-мишленовское время.

- Оказывается, мы все это время ходили в мишленовские рестораны, - шутят в соцсетях.

Сами рестораторы говорят, что эффект от «Мишлен» - это признание профессионального сообщества, и это, скорее, про эго, чем про бизнес.

- Как это скажется на бизнесе, нам еще предстоит узнать. Значимого эффекта мы ждем скорее после снятия ковидных ограничений и возвращения в Москву иностранных гостей, - говорит Максим Ползиков, бренд-шеф ресторана Рыбторг (Michelin Bib Gourmand), генеральный директор Ginza Project Moscow.

- Увеличилась ответственность, имея табличку «Рекомендовано Мишлен»?

- Да. Если ты обладатель знака «Мишлен» - ты обязан каждый день думать о том, как улучшить блюда, как улучшить сервис, как не только удержать, но и улучшить то качество, которое было отмечено уважаемым гидом.

Тем временем некоторые рестораны уже занялись обновлением меню – например, в «Павильоне» на Патриках после прихода Мишлена стали подавать виноградные улитки и белугу в свекольном маринаде.

- Мы в тот же вечер получили интерес к проекту, было много звонков. Мы должны оправдать ожидания гостей. И не стоит забывать, что награду необходимо ежегодно подтверждать, - рассказали в ресторане «Павильон».

В ресторан Geraldine без брони тоже не попасть, зато появилось новое сезонное меню.

- Не планируете ли создать специальные блюда, связанные с наградой Мишлен?

- Пока нет. Но награда Мишлен ощутимо вдохновила всю команду, чтобы работать на более высоком уровне, - говорят в ресторане Geraldine.

Забронировать столик и попасть в тот же день в ресторан можно только по понедельникам -по крайней мере, теперь так в ресторане «Erwin.РекаМореОкеан».

- Максимум – вторник. Со среды – посадка плотная. Приход экспертного гида «Мишлен» в Москву возобновил интерес к ресторанам – особенно это важно для индустрии в период пандемии, - рассказали в ресторане «Erwin.РекаМореОкеан».

Есть мнение

Евгений Демченко, амбассадор Федерации рестораторов и отельеров России:

- Количество броней увеличилось в разы. Люди, которые не ходили раньше в принципе по ресторанам, сейчас захотели именно в «звездные» заведения. Безусловно, об этих местах сейчас еще и все говорят, обсуждают. Раньше гид «Мишлена» был больше рассчитан на туристов, сейчас же, как мы видим, большой интерес к московским ресторанам у местных жителей.

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