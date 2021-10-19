Московские камеры научились штрафовать за выключенные фары

По правилам водитель обязан включать фары ближнего света или дневные ходовые огни. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пока на Чистых прудах тестируют первый в истории нашей страны слышащий прибор фиксации нарушений ПДД, напомним, вот-вот камеры, начнут штрафовать за слишком громко ревущий мотор, неподалеку пыхтит камера с еще одним ноу-хау. Поумневший прибор научился распознавать свет от автомобильных фар. Уже около недели он щелкает нарушителей, правда пока все в научных, если можно так сказать, целях. То есть штрафы автомобилистам не приходят. Но это только пока.

- Первая камера, которая фиксирует езду без включенных фар ближнего света или дневных ходовых огней установлена на Востоке Москвы. Внимательно следим за её работой и перепроверяем все фиксации вручную, - рассказала kp.ru в пресс-службе Департамента транспорта Правительства Москвы.

По правилам водитель обязан включать фары ближнего света или дневные ходовые огни. Делать это нужно для безопасности на дороге: машина с ними лучше заметна в любую погоду и время суток. Встречный транспорт и пешеходы могут быстрее распознать такой автомобиль на дороге, что снизит риск попасть в ДТП по невнимательности.

Согласно статьи 12.20 КоАП «Нарушение правил пользования внешними световыми приборами, звуковыми сигналами, аварийной сигнализацией или знаком аварийной остановки», штраф за езду без ходовых огней и ближнего света составляет 500 рублей. Когда москвичи начнут получать первые письма счастья за это нарушение, пока неизвестно. Ориентировочно это случится в начале следующего года. Ожидается, что фиксировать отсутствие света фар в столице будут одновременно более пятисот приборов.

Напомним, ранее московские камеры научились штрафовать за непристёгнутый ремень безопасности и электронные гаджеты, которыми запрещено пользоваться водителям.