БЛАГОустраиваем для людей!

Парк «Кривякино» в Воскресенске - одно из самых красивых мест города.

АНДРЕЙ ВОРОБЬЁВ,

ГУБЕРНАТОР МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ:

«От жителей поступает большое количество наказов и вопросов по развитию комфортной городской среды. Мы вкладываем большие средства в каждый без исключения город. Чтобы люди могли гулять, отдыхать, знакомиться, получать положительные эмоции.

Чтобы благоустройство было комплексным, стараемся активно работать с жителями. Спрашиваем, нужна спортивная площадка или нет, нужны ли увеселительные мероприятия. Делаем все, чтобы пространство радовало глаз! Каждый муниципалитет должен создать новый парк или модернизировать существующий. Где-то появляется колесо обозрения, где-то - новые аллеи, аттракционы, рестораны. Мы делаем все, для того чтобы парк стал центром притяжения, изюминкой, жемчужиной того или иного муниципалитета».

РАБОТА ИДЕТ ПО ВСЕЙ ОБЛАСТИ

Каждый год в Московской области реализуют десятки проектов по благоустройству - в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Например, до конца нынешнего года в регионе завершат 62 таких проекта. Это и пешеходные зоны, и скверы с парками, и набережные. Эксперты, кстати, подсчитали, что благоустройство 2021 года так или иначе коснется 3 миллионов жителей области (население региона - 7,7 млн).

На текущий момент уже сданы 15 благоустроенных общественных территорий и 13 парков, запланированных в этом году.

Например, в Воскресенске преобразилась пойменная часть усадебного парка Кривякино. Теперь горожане и туристы могут любоваться местными красотами берега Москва-реки, прогуливаясь по деревянным настилам на сваях. И воспользоваться лежаками на набережной. И смотровыми площадками. Получился прекрасный экологический маршрут для прогулок.

Бульвар Кузнецова в Сергиевом Посаде теперь состоит из двух участков, соединенных пешеходной аллеей. Кстати, этот проект победил в конкурсе Минстроя РФ по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

Мемориальная часть включает в себя памятники героям Великой Отечественной войны, также здесь появилась ротонда с описанием истории боевого пути 1-й ударной армии (она как раз формировалась в нынешнем Сергиевом Посаде, участвовала в Битве за Москву и последующих наступательных операциях на разных фронтах. - Авт.). На всем бульваре проведено озеленение, разбиты газоны, появились детские площадки.

Также завершены крупные проекты по благоустройству в Серпухове, Егорьевске, Павловском Посаде, Верее, Краснознаменске, Звездном городке, Котельниках, Ивантеевке, Орехово-Зуеве, Одинцове, Ликино-Дулеве и Красногорске.

Зона отдыха у Первого озера в Звездном городке - идеальное место для прогулок.

ЧТОБЫ ПРОСТРАНСТВО РАДОВАЛО ГЛАЗ!

53-летняя Арина Домова из Электростали занимается скандинавской ходьбой почти каждое утро. Иногда одна, иногда с подругами, разделяющими увлечение.

- Палки в руки и пошла круги наматывать по дорожкам, - смеется женщина.

Удобные дорожки проложены по новому парку «Восточный» в Электростали. Его открыли чуть больше месяца назад, в середине сентября. О том, что здесь было раньше, местные жители вспоминают с неохотой.

- Бурелом, старые деревья, освещения не было, - объясняет Арина Викторовна. - Чтобы срезать путь до поликлиники или до ДК, народ кое-где проложил тропинки. Но вообще все старались стороной обойти, хоть и дальше. А уж когда темнело - тем более. Вечно тут какие-то компании шумные собирались. Приставали к прохожим, бывало… А теперь, конечно, другое дело.

За несколько месяцев территория кардинально изменилась. Получилось идеальное место для прогулок - в парке проложили систему дорожек, высадили новые деревья, постелили газоны. У детей теперь есть большая прекрасная площадка для активных игр с качелями-каруселями, в центре которой «плывет» настоящий пиратский корабль. Для отдыха взрослых - площадка с лежаками, спортивные площадки.

Подмосковье продолжает активно благоустраиваться. Создание комфортной среды для жизни во всех муниципалитетах области - это то, чего ждут люди, поэтому работа обязательно будет продолжаться.

Коротко Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

НОВЫЕ ПАРКИ

Кроме того, во всех муниципалитетах появляются новые парки - в том числе вместо запущенных и неухоженных участков, как это было в Электростали (см. выше). Их обустраивают спортивными и детскими площадками, сценами с амфитеатрами, торговыми павильонами, где продаются напитки и различные лакомства, беседками, прогулочными дорожками и прочей полезной инфраструктурой.

Эта масштабная работа приносит свои результаты. За последние 6 лет количество парков в Московской области увеличилось в 7 (!!!) раз.

В 2014 году на территории области было 25 парков. А сегодня 177.

Общая площадь парков с 2017 года увеличилась с 1804 га до 3654 га.

Их посещаемость за неполных четыре года выросла с 7 млн человек до 22 млн.

Кроме того, в 2021 году по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва запущена программа «Парки в лесу». По ней в ближайшие пять лет на территории области обустроят для отдыха горожан 50 лесных территорий. До конца года работы завершат в первых 9 лесопарках. В этом списке Кузьминский лесопарк в Котельниках, городской лес в Домодедове, парк им. Ларисы Лазутиной, Липовая роща, парк «Виражи» и парк Малевича в Одинцове, парк «Можайская ривьера» в Можайском округе, Видновский лесопарк в Ленинском и Пестовский парк в Балашихе.

КОНКРЕТНО

244 общественных пространства благоустроили в Подмосковье в 2017 - 2020 годах:

• 93 пешеходные зоны,

• 66 площадей и скверов,

• 22 набережные,

• 63 парка и зоны отдыха.