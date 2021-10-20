И с ВИЧ торопятся, и фейкануть спешат

В Замоскворечье открыт Научный центр по профилактике и борьбе со СПИДом. Автор фото: Андрей НИКЕРИЧЕВ/Агентство городских новостей"Москва"

Бросает в дрожь

С вами бывало такое, что вы прочитали какую-то статью, и вам стало по-настоящему страшно? Не от того, что нам грозит нашествие инопланетян или нас снова напугали, что, Земля вскоре налетит на небесную ось. Нет, от того, что по нашей стране с большой скоростью распространяется смертельная инфекция. И это не коронавирус, а ВИЧ. Об этом недавно написали СМИ. И, что самое пугающее, сообщили, что ситуация в нашей стране страшно запущенная. Вирус иммунодефицита распространяется в разы быстрее, чем в европейских странах. Пишут, что по количеству новых случаев заболевания мы обгоняем Украину, Турцию и даже Таджикистан, который граничит с героиновой столицей мира Афганистаном. И с вирусом иммунодефицита у нас живут уже более 1,1 миллиона человек. То есть приближается к одному проценту населения.

Ну и еще несколько данных, которые привели СМИ. Россия по скорости распространения новых случаев вошла в топ-25 стран, соседствуя с африканскими государствами. И если, к примеру, в Австрии в позапрошлом году зафиксировано 2,5 новых случаев заражения на 100 тысяч населения, а в целом в Европе около 5, то у нас 66. Но подается это в свете того, что в России есть отдельные регионы, где ситуация совершенно беспросветная. Например, показатель Кемеровской области – 206 новых диагнозов на 100 тысяч человек. И это хуже, чем в Конго. Приводится статистика вместе с такими словами, как «катастрофа» и «тихая эпидемия».

Стало страшно? Подождите, это еще не все. Мы многие годы думали, что ВИЧ – это болезнь маргинальных слоев населения, в первую очередь наркозависимых, которые подхватывают болезнь через общий шприц. Наследие 90-х годов. Но в ту эпоху взрослели люди, которым сейчас 40-50 лет, они живут с культурой незащищенного секса и именно они оказались в зоне риска. Немного, конечно, обидно за то, что целому поколению, по сути, поставили диагноз «идиоты». Но доля истины, безусловно, есть, ВИЧ, как это признано во всем мире, действительно поменял, скажем так, профориентацию и заболевают подчас вполне себе успешные и состоявшиеся люди. Вот только, значит ли это, что в России действительно началась «тихая эпидемия», о которой предпочитают помолчать?

Дело в источнике

Посмотрим на первоисточник. СМИ опираются на данные, которые им предоставил Федеральный научно-методический центр по профилактике и борьбе со СПИДом. Да, такой центр действительно когда-то существовал, но он был упразднен. Что не мешает ему существовать онлайн и регулярно высказываться в средствах массовой информации. Вряд ли кто-то будет протестовать против того, чтобы о проблеме распространения ВИЧ говорили как можно больше. Но и запугивание тоже не метод. Нужно спокойно объяснять, приводить достоверные данные и доводить до населения качественную информацию.

Возьмем ту же цифру о количестве граждан, живущих с ВИЧ – более 1,1 миллиона россиян. Кому стоит верить – упраздненному центру или вице-премьеру Татьяне Голиковой. У нее иные данные: в России реальное количество таких людей менее, чем 900 тысяч человек. Да, цифра, превышающая миллион – тоже имеет право на существование. Но статистика, как известно, вещь лукавая. Сейчас объясним на простом примере.

Допустим, кто-то заразился ВИЧ. Он сдал анализ, данные ушли в систему. А затем он, к примеру, заболел чем-то еще и снова сдал анализ. И эти данные тоже ушли в систему. Да, и вообще, человек с подтвержденным диагнозом регулярно тестируется. Но дело не только в этом. Не всех, конечно, касается, но россияне регулярно сдают тесты на наличие вируса иммунодефицита. Кто-то это делает сам, в порядке личной инициативы, что можно только приветствовать. А кому-то приходится. По разным поводам: устройство на работу, беременность и так далее. И тестируются люди не один раз. И вот если у них действительно выявляют заболевание, то и результаты после каждого тестирования будут одинаковыми. И все это, как уже было сказано, передается в общую базу данных. И цифра, которая превышает миллион – означает не количество заболевших людей, а количество тестов. Почувствуйте разницу. Возьмем, к примеру, группу из 10-ти человек. 2 из них заболели, о чем стало известно после первых тестов. Но следует проверить еще раз, поэтому они снова сдают анализы. Они подтверждают болезнь. И получается, что мы имеем 4 положительных теста. Но как было 2 зараженных, так и остается. Вот и все лукавство.

Могу привести и личный опыт. Некогда я лежал с травмой в больнице. И соседом по палате был ВИЧ-инфицированный молодой парень. Он сломал ногу, катаясь на лыжах. И он заранее предупредил врачей о своем диагнозе. И, конечно, снова сдал анализ, поскольку предстояла операция. И эти данные тоже попали в базу. А вот как их потом интерпретировать – другой вопрос. К слову, все соседи по палате относились к нему даже не с сочувствием, а просто как к обычному товарищу, который, как и мы все, повредил ногу. Нормально. А про ВИЧ – ну, приняли к сведению. Жалко и обидно, но что теперь с делаешь, есть болезни, которые пока не побеждены. И ром, который он привез с Кубы, где был незадолго до катания на лыжах (хочется человеку прочувствовать жизнь в полном масштабе) пили из одной бутылки. Это к слову о терпимости. Хотя само слово «терпимость» неуместно, ВИЧ-инфицированные – такие же люди, которые в остальном ничем не отличаются от других.

А вот у вас все плохо

И вот еще несколько внятных цифр. В странах ЕС охват тестированием населения на ВИЧ до пандемии составлял 5%. Когда пришел коронавирус и все силы были брошены на борьбу с этой болезнью, то охват и вовсе провалился. У нас же уровень тестирования составляет почти 30%. Если простыми словами, то выглядит этот так. Представим две страны, где примерно одинаковое количество заболевших. Но в одном государстве сделали энное количество тестов, а в другом в 6 раз больше. У кого ситуация сложнее: у того, кто выявил заболевание и начал лечить людей или у того, кто не стал особо заморачиваться и сделал вид, что все в порядке?

При этом в России, сейчас приведем данные федерального государственного статистического наблюдения, в период с 2017-го по 2020-й годы, отмечено устойчивое снижение числа новых случаев ВИЧ-инфекции. В 2017-м году их было почти 86 тысяч, в 2020-м 60 тысяч. Но об этом СМИ почему-то не стали сообщать, видимо, не укладывается в концепцию.

Нельзя отрицать, что у нас есть неблагополучные регионы, тот же упомянутый Кузбасс. Но давайте сравним с другими странами, пользуясь официальными источниками. В Кемерово распространенность ВИЧ действительно очень большая, 1,25% и это в 2,5 раза больше среднероссийских показателей. Но это в полтора раза меньше, чем в Сан-Франциско и в два раза меньше, чем в Вашингтоне. На Украине, которую СМИ тоже привели нам в пример, обследуется ежегодно всего около 6% населения (по отдельным областям всего 3-4%). И даже при таком уровне скрининга официальные цифры свидетельствуют, что уровень пораженности в некоторых регионах выше, чем в том же Кемерово. Причем не на территориях, прошедших через войну, где в принципе сложно с объективной информацией. Нет, это вполне благополучные области вроде Одесской или Днепропетровской. Речь идет именно о пораженности, то есть о людях, которые уже стоят на учете. А еще были официальные сообщения, что 40% украинцев, у которых уже есть ВИЧ, пока просто не знают о своей болезни. Это данные докорановирусного периода, свежей информации из-за пандемии нет, а она, вполне возможно, отличается от прежних данных и вполне вероятно в худшую сторону. И мы еще не говорим подробно о странах Африки, где заражен каждый пятый.

К слову об Африке. Недавно американское агентство Bloomberg выяснило, с чем связана задержка регистрацией нашей вакцины от коронавируса Спутник V. Причина в том, что ЮАР, якобы, не имеет достаточной информации о влиянии нашей вакцины на ВИЧ-инфицированных. А самое главное в других приведенных сведениях. В этой стране количество носителей ВИЧ составляет почти 8 миллионов людей или около 13%. В России, если оперировать данными, приведенными Татьяной Голиковой, инфицировано менее процента. И тогда возникает еще один вопрос – на каких основаниях сделан вывод о том, что именно наша страна лидирует в мире по ВИЧ?

А ответ очень простой. У нас очень высокий уровень тестирования, мы выявляем болезнь на ранних стадиях. И, кстати, насколько достоверными можно считать сведения о зараженных в той же ЮАР? Мы верим их статистике? То есть, конечно, верим, но имеем точно такое же право, как у псевдоэкспертов и любителей антирекордов, подвергать их информацию сомнению. Про Европу тоже стоит добавить несколько слов. По статистике среди новых случаев ВИЧ-инфекции в России доля молодых людей до 20-ти лет вдвое меньше, чем в ЕС. Так кто из нас в мире распущеннее и просвещеннее?

С холодной головой

Основное оружие против ВИЧ – даже не контрацепция, а знания. Презерватив все равно не дает 100-процентной гарантии безопасности. Главное – это простые меры профилактики. Каждый делает выбор самостоятельно. Например, слушать активистов, которые уверяют, что презервативы спасут от всего, и поэтому можно уйти в разнос. А если что – терапия поможет дожить до старости. Поможет-то, конечно, поможет, но только качество жизни с терапией будет кардинально отличаться от качества жизни здорового человека. Жить по часам и постоянно принимать таблетки, вспоминая, какое беззаботное существование было раньше? Или же до того, как случилось непоправимое, принять для себя как непреложное правило: разумное сексуальное поведение.

И поэтому тоже стоит пользоваться информацией, которая исходят не от сомнительных «экспертов», а от настоящих врачей. Сообщения со статистикой, которую можно назвать фейковой, конечно, пугают. Но вряд ли их цель в том, чтобы люди старались больше заботиться о своем здоровье. Есть открытые достоверные источники. А соленое и холодное – все-таки разные вещи.