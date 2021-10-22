Новые места отдыха с красивыми видами в Москве: На Космодамианской набережной - селфи с высоткой, на Раушской - парящий мост на ладони

Фото предоставлено пресс-службой Комплекса городского хозяйства Москвы

Навесные балкончики, спуски к воде, необычные лавочки, прогулочные настилы - все это и многое другое появляется в столичных местах отдыха после масштабной летней реконструкции. С каждой точки можно любоваться красивыми видами исторических кварталов.

«Благодаря масштабным программам благоустройства Москва сегодня по праву считается одним из самых красивых и удобных для жизни мегаполисов, - сказал заместитель мэра столицы Петр Бирюков. - Созданы новые прогулочные зоны, уютные парки и скверы, где можно отдыхать и заниматься спортом. Российская столица входит в пятерку наиболее привлекательных для инвесторов европейских городов и ежегодно подтверждает лидерство в рейтингах российских городов по индексу качества городской среды».

В Комплексе городского хозяйства рассказали, что нового появилось в разных районах столицы.

НА УЛИЦЕ СИЖУ, ДАЛЕКО ГЛЯЖУ

На Космодамианской и Садовнической набережной открыли обзорные точки. Отсюда можно увидеть сталинскую высотку на соседней Котельнической набережной, Никольскую церковь и старинные храмы Патриаршего подворья. На смотровых площадках есть деревянная мебель - столики со стульями. «Гарнитур» защитили специальным составом от влаги, солнечных лучей и перепадов температуры. Компактные лавочки некоторые горожане уже прозвали сиденьями «для отдыха с социальной дистанцией» или «для невлюбленных».

Фото предоставлено пресс-службой Комплекса городского хозяйства Москвы

ПО СТУПЕНЬКАМ К РЕКЕ

Рядом с историческим зданием ГЭС-2 в районе Болотной набережной обустроили пешеходную зону, связывающую храм Христа Спасителя с Якиманкой. С Патриаршего моста можно спуститься на Болотную набережную, посидеть на специальной площадке у самой воды и помедитировать под лёгкий плеск волн. А еще - сфоткаться с выставленной здесь под открытым небом нашумевшей скульптурой «Большая глина».

Фото М. МИШИНА / mos.ru

СВИДАНИЕ НА БАЛКОНЕ

Сразу три смотровые площадки появились на набережных острова Балчуг. Необычные видовые балкончики устроили над Москвой-рекой: два - на Раушской набережной и один - на Софийской. Их сделали из металлокаркаса и архитектурного бетона. По форме конструкция напоминает парящий мост в парке «Зарядье». Кстати, с Раушской набережной этот мост, как на ладони.

Фото mos.ru

По периметру балкончиков поставили ограждения из прозрачного ударопрочного стекла. На каждом из них проложили систему отведения дождевой воды. Одна площадка может принять одновременно до 7 - 10 человек.

Фото mos.ru

КАРТИНКА, КАК В КИНО

Около метро «Баррикадная» и «Краснопресненская» открывается самый яркий вид еще на одну высотку - на Кудринской площади. Ту самую, которая снималась в знаменитой советской мелодраме «Москва слезам не верит». Выходишь из подземки на вечернюю улицу и - словно в кино попал. На площадках около станций метро можно посидеть на необычных круглых лавочках и даже иногда послушать концерты уличных музыкантов.

Фото mos.ru

Фото mos.ru

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