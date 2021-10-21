В Москве мошенники развели гражданина Турции почти на миллион рублей

Пострадавший рассказал полицейским, что впервые сталкивается с подобным обманом и никогда раньше даже не слышал о таком виде мошенничества. Фото: Олег ЗОЛОТО

В полицию обратился 39-летний гражданин Турции Раджа К.* Мужчина живет в Москве и работает в одной из частных компаний столицы. Несколько дней назад на телефон Раджи поступил звонок с незнакомого номера. Звонивший представился сотрудником безопасности крупного российского банка, где у Раджи открыт счет. «Безопасник» сообщил Радже, что неизвестные хакеры пытаются получить доступ к его деньгам, и что ему срочно нужно снять все накопления и перевести их на безопасный счет, который якобы предоставит банк.

Иностранец поверил в слова звонившего и направился в банкомат, где обналичил крупную сумму денег.

«После того как 39-летний Раджа К.* обналичил все свои сбережения, мужчина стал переводить деньги на указанный лже-банкиром счет. Двумя переводами мужчина отправил мошенникам 895 тысяч рублей. По завершению операций, звонивший аферист завершил разговор и перестал выходить на связь. Тогда Раджа понял, что стал жертвой мошенников и обратился за помощью в полицию», - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

В разговоре с полицейскими, Раджа рассказал, что впервые сталкивается с подобным обманом и никогда раньше даже не слышал о таком виде мошенничества, каких-то памяток по безопасности он не читал. В настоящее время полиция разыскивает неизвестных аферистов, которые под видом службы безопасности банка, обманом выманили у иностранца 895 000 рублей.

*Имя изменено