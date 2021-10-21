Бабушка «сдала» полицейским внука-педофила

Полицейские подробно опросили Галину Петровну и ее внука Сергея, а также осмотрели его ноутбук. Отпираться мужчина не стал и признался, что действительно скачал на компьютер порнографические материалы с участием детей для личного просмотра. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Несколько дней назад в полицию позвонила 78-летняя Галина Петровна*. Встревоженная пенсионерка сообщила оперативникам, что видела что-то ужасное в компьютере у своего внука, 33-летнего Сергея В.* Дрожащим голосом бабушка рассказала, что они с Сережей живут в одной квартире. Вечером пенсионерка зашла в комнату внука и случайно увидела на экране его ноутбука изображения с обнаженными детьми. На место срочно направили наряд полиции для выяснения обстоятельств. Полицейские подробно опросили Галину Петровну и ее внука Сергея, а также осмотрели его ноутбук. Отпираться мужчина не стал и признался, что действительно скачал на компьютер порнографические материалы с участием детей для личного просмотра.

«При осмотре ноутбука 33-летнего Сергея В.* были найдены видеоролики порнографического содержания с участием детей грудного и малолетнего возраста. Мужчина подтвердил, что самостоятельно скачал данные видеозаписи для личного просмотра. Полицейскими с места происшествия были изъяты флеш-карты и сам ноутбук», - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

По факту случившегося было доложено в Следственное управление по Северо-Западному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета России по Москве. В настоящее время полиция проводит проверку.

*Имена изменены