Бесплатный проезд в общественном транспорте приостановят с 8 ноября для пожилых москвичей

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В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в Москве, с 8 ноября и до улучшения обстановки (конкретная дата не обозначена) будет приостановлен льготный и бесплатный проезд для москвичей в возрасте старше 60 лет. Такое решение принято указом мэра Москвы от 21 октября 2021 года.

- Исключение для граждан, которые перенесли коронавирусную инфекцию или получили вакцину. Действие билетов продлевается при обращении пассажира в Московский метрополитен или в «Мосгортранс», - значится в указе мэра Москвы.

Соцкарта будет активирована на соответствующее количество приостановленных дней в месяце, в котором пассажир обратился за продлением билетов, либо следующем за ним месяце.

Если пенсионер не был ранее привит и решит сделать прививку от коронавируса, то уже после получения первого компонента вакцины ему разблокируют социальную карту.

- При условии, что в ЕМИАС или в ЕГИСЗ имеются сведения о получении гражданином первого компонента вакцины или однокомпонентной вакцины против коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, устанавливается возможность возобновления использования для льготного и бесплатного проезда транспортного приложения социальных карт, - значится в указе мэра Москвы.

Разблокировать карту смогут и те граждане, которые перенесли коронавирусную инфекцию на протяжении последних шести месяцев. Порядок блокировки и возобновления работы соцкарт устанавливается Департаментом информационных технологий города Москвы.

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