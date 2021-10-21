Нерабочие дни в Московской области с 28 октября по 7 ноября: губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ввел новые ограничения в регионе

Московская область введет новые временные ограничения из-за роста числа заболевших коронавирусом. Накануне президент Владимир Путин подписал постановление о нерабочих днях с 28 октября по 7 ноября по всей стране. При этом каждый регион также может принимать ограничительные меры, отталкиваясь от текущей ситуации с COVID-2019.

Накануне губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв рассказал, что система здравоохранении вновь испытывает серьезную нагрузку заняты 10 тысяч ковидных коек, 7 из 10 пациентов получают кислород.

Сегодня губернатор подписал постановление о введение дополнительных ограничительных мер в регионе.

Итак, какие ограничения будут действовать на территории Подмосковья в нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября.

ЧТО НЕ БУДЕТ РАБОТАТЬ ИЛИ БУДЕТ РАБОТАТЬ ТОЛЬКО С ОГРАНИЧЕНИЯМИ

1. Приостанавливается работа общепита, включая бары и закусочные (кроме предприятий, работающих на вынос и доставку), объектов розничной торговли и ТЦ (за исключением аптек, продуктовых магазинов и магазинов дистанционной торговли), организаций, которые оказывают бытовые услуги, а также салонов красоты, косметических и массажных салонов, СПА, соляриев, бань, саун, физкультурно-оздоровительных объектов, фитнес-клубов и бассейнов.

2. На этот срок также приостанавливается проведение любых массовых мероприятий.

3. Посещение стоматологий - только в случае экстренной помощи.

4. Не будут работать кинотеатры, концертные залы, цирки, детские игровые комнаты, детские развлекательные центры и детские лагеря дневного пребывания.

5. Приостанавливается оказание услуг, которые требуют очного посещения, в органах государственной власти Московской области, МФЦ, миграционных центрах, ЗАГСе. Электронные государственные услуги будут предоставляться в полном объеме.

6. Театры и музеи продолжат работу, но только при соблюдении 50% посетителей от общей вместимости. При этом у всех зрителей должны быть QR-коды. Использование всеми масок или респираторов, естественно, обязательно.

ВСЕ РАБОТОДАТЕЛИ ОБЯЗАНЫ

перевести на дистанционную работу:

- всех работников старше 60 лет и граждан с хроническими заболеваниями (это не касается только привитых от коронавируса и переболевших).

- 30% всех своих не вакцинированных и не болевших коронавирусом работников.

А В ШКОЛАХ...

У всех школьников Подмосковья с 28 октября по 7 ноября будут каникулы.

ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ

При этом ряд ограничений в Подмосковье касается периода с 8 ноября и до улучшения эпидемиологической обстановки:

1. Будет приостановлено действие социальных транспортных карт для жителей старше 60 лет и имеющих хронические заболевания. Исключение - граждане этой возрастной группы, которые уже сделали прививку от коронавируса (любая из лицензированных в России вакцин) или переболели ковидом в течение последних 6 месяцев.

2. Количество зрителей на любых массовых мероприятиях будет снижено до 50 человек для помещений и до 500 человек на открытом воздухе. (При этом подмосковные власти отмечают, что это ограничение не распространяется на мероприятия, где у всех зрителей есть специальный QR-код).

2. В театры и музеи будут допускаться 70% от общей вместимости зрителей и - только при наличии у всех QR-кодов.