Спасая жизни мам и малышей

По количеству перинатальных центров Подмосковье вышло на первое место в РФ. Фото: Пресс-служба минздрава Московской области

Московская область при поддержке президента за последние годы построила ряд крупных перинатальных центров, в которых не просто принимают сложные роды, но и в буквальном смысле спасают жизни мам и их малышей (см.«Конкретно»). По президентскому проекту «Демография» в регионе сформирована трехуровневая система учреждений родовспоможения и неонатальной помощи новорожденным. Благодаря этому в Подмосковье значительно снизилась смертность новорожденных - до уровня развитых европейских стран (3,1 на 1 тысячу родившихся живыми. - Авт.). А по темпу роста рождаемости регион вышел на первое место по ЦФО - в 2020-м в Подмосковье появилось на свет около 80 тысяч детей.

ВРЕМЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ

- Беременность проходила нормально. На 26-й неделе я пришла на плановый прием, врач измерила мне давление, а прибор показал 210 на 119! - рассказывает Марина Василенко из Коломны. - Думали, ошиблась техника. Померили другим аппаратом. Нет, действительно - 210. Меня сразу в реанимацию.

Марине 43 года. Для нее это была третья беременность (старшие сыновья уже совсем взрослые - одному 23 года, второму 16), но первая во втором браке.

- У меня отрицательный резус-фактор крови. У мужа - положительный. У дочери, которая была внутри меня, тоже оказался положительный. И у нас случился так называемый резус-конфликт (у матери из-за смешения крови образуются антирезусные антитела. - Авт.). Я до этого о такой проблеме никогда и не слышала. А тут уже лежу на операционном столе в реанимации, и мне сообщают, что медлить нельзя, нужно делать кесарево сечение, потому что у меня было высокое давление и уже начали отказывать внутренние органы. И я теряю сознание.

Врачи Коломенского перинатального центра совершили настоящее чудо - спасли и маму, и ее малыша. Дашенька весила всего 700 граммов. Так как девочка была глубоко недоношенной, ее тут же поместили в кувез и подключили к системам жизнеобеспечения. Марина еще несколько часов провела в реанимационном отделении. Уже глубокой ночью стало понятно: опасность миновала, женщина будет жить.

Конкретно Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Малышка провела в кувезе два месяца, получая питание через катетер. Затем Марина еще месяц лежала с дочкой в отделении патологии.

Мы беседуем с Мариной по телефону, а где-то на фоне вовсю болтает Даша.

- Дочке сейчас уже полтора года. За нами продолжают наблюдать врачи, - рассказывает женщина. - От всего сердца благодарна нашим подмосковным врачам. В Коломенском перинатальном центре я увидела, насколько продвинулась вперед наша медицина, какой техникой сейчас обладают медики и какие это профессионалы!

ЦЕННОСТЬ ЖИЗНИ РЕБЕНКА

Заведующий отделением хирургии новорожденных Московского областного центра охраны материнства и детства Николай Щапов только что из операционной. МОЦОМД находится в Люберцах, и сюда привозят

самых сложных маленьких пациентов со всего Подмосковья. Сегодня доктор Щапов с коллегами оперировал пятимесячную Сашу из Сергиева Посада. У девочки еще внутриутробно выявили редкую патологию, при которой кишечный, генитальные и мочевой тракты соединены в один канал. Их нужно было развести. За 10 лет это третий ребенок в Московской области с такой патологией - всех оперируют в МОЦОМД.

- Это одна из самых сложных операций, которую невозможно сделать усилиями только одного врача. Тут нужен междисциплинарный подход, - говорит хирург Николай Федорович. - Поэтому тут работал не только детский хирург, но и хирурги-гинекологи, в онлайне мы консультировались с главным детским гинекологом России.

Спасать жизни мам и малышей помогает самое современное оборудование. Фото: Пресс-служба минздрава Московской области

Малышку оперировали лапароскопически - это современный метод, когда все манипуляции проводятся через небольшие отверстия в коже, а не через большие разрезы, как это делали раньше. Это существенно сокращает время операций и продолжительность заживления. Но даже при этом операция длилась 9 (!) часов. Все завершилось благополучно. Впрочем, маленькой Саше в будущем предстоит еще несколько операций. За ней продолжат пристально наблюдать.

- К нам везут детей с самыми сложными и редкими случаями, потому что в нашем центре могут делать сложнейшие операции, которые больше никто в Подмосковье не делает, - продолжает специалист. - При этом мы благодаря президентским проектам оснащены самой современной техникой, в МОЦОМД собран великолепный профессиональный состав. Конечно, большие возможности открывает телемедицина, мы никогда не чураемся обращаться за помощью к коллегам из ведущих федеральных центров. Сложности - это ежедневный вызов для всей команды центра. И мы с этим вызовом справляемся. Выше всего мы ставим ценность жизни ребенка!