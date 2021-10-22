«Дети кричали: «Спасите! Помогите!»: В доме на юго-западе Москвы рухнул лифт

На снимке из кабины лифта (в центре) видна крыша, на которой - вмятины от упавшего троса. Фото: Дмитрий Губин

Утро во втором подъезде дома №3 по улице Покрышкина в Тропарево-Никулино началось с приезда полиции и сотрудников следственного комитета. В 8 часов 5 минут пассажирский лифт вдруг сорвался и едва не угробил находившихся внутри пассажиров. В момент падения в нем находилось десять человек.

- Нас было 6 взрослых и 4 детей – трое школьников и младенец, - рассказывает с дрожью в голосе житель дома Дмитрий Губин. – Последний человек зашел на пятом этаже. Сначала двери лифта за ним закрылись не полностью, а потом кабину резко потащило вниз. Все, кто был внутри, сильно испугались. Дети кричали: «Спасите! Помогите!». Между первым и вторым этажом лифт сел на уловители. И как только он остановился, раздался сильный удар по крыше. Судя по всему, это был разорвавшийся трос. От него даже вмятины остались. Мы кое-как выбрались наружу, осмотрели друг друга. Травм ни у кого не было. Но испуг остался надолго, если не на всю жизнь.

По словам Дмитрия, лифт производства Щербинского завода эксплуатируется в их 25-этажном доме примерно с 2010 года. Жители его побаивались, т.к. пять лет назад с ним произошла такая же авария. Трос оборвался, кабина полетела вниз. На нижних этажах сработали уловители, но один из пассажиров получил травмы коленей.

Можно было списать причину аварий с лифтом на перегруз кабины. Но ни пять лет назад, ни сейчас общая масса пассажиров не превышала заводские нормативы.

- Мы специально взвесились, когда выбрались наружу, - говорит Дмитрий Губин. – 550 кг. А разрешенная грузоподъемность - 630 кг. До первой аварии лифт находился в ведении частной управляющей компании. После нее им стал заниматься Мослифт, но и они ничего не сделали. Хотя нам, жителям, очевидно, что лифты требуют замены. Ездить на них опасно для жизни, что сегодня и было доказано.

Пассажиры рассказали, что утром 22 октября в лифт вошли родители с детьми - спускались с верхних этажей многоэтажки, время отправления на работу и детей в школу. Почувствовали момент падения на пятом этаже. Безусловно, всех охватил страх. Но спасло лишь одно - между вторым и третьим этажами сработала техническая система безопасности, которая удержала лифт от падения.

- Прокуратура проводит проверку, на месте находится заместитель Никулинского межрайонного прокурора Антон Михалюк, - рассказали в пресс-службе Прокуратуры Москвы.

Следователи уже выяснили причину - по предварительным данным, произошел обрыв троса лифта.

- В результате инцидента никто не пострадал. По данному факту организовано проведение доследственной проверки, - рассказали в Следственном комитете по Москве.

В настоящее время следователи работают на месте происшествия, проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего. Не исключено, что будет возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

Ранее один из крупных лифтовых заводов Подмосковья сообщал о пяти главных элементах безопасности лифта. Среди них был и ловитель, который обычно при увеличении скорости срабатывает вместе с ограничителем скорости. Таким образом, лифт не может упасть, так как он уходит на ловители.