В Москве запустили сервис по прокату iPhone

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Москвичи теперь смогут пользоваться дорогими смартфонами, не покупая их. Во временное пользование на данный момент можно взять популярные модели Apple - iPhone XR, 11, 12 и 13.

К примеру, перед тем как покупать новенький iPhone 13, теперь его можно протестировать: взять смартфон на прокат, попользоваться им месяц-другой, посмотреть, удобна ли эта модель, все ли устраивает, и потом при желании купить его. Или, к примеру, сомневаетесь, стоит ли менять свой проверенный iPhone 11 на более новую модель. Берете 12 или 13 модель в аренду, пользуетесь, присматриваетесь, а потом решаете, как быть. А иногда просто можно захотеть поехать в отпуск с новым телефоном с классной камерой. Кто сказал, что так нельзя? Берете смартфон в шеринг, снимаете фото, видео, делитесь ярким контентом с друзьями и подписчиками в Инстаграме или Тик Токе и сдаете гаджет обратно.

Прокат телефонов запустила компания МТС вместе с сервисом Arenter, специализирующемся на аренде оборудования.

ЧТО ПОЧЕМ

К примеру, месяц проката iPhone 11 с объемом памяти 128 ГБ обойдется вам в 4200 рублей, iPhone 13 Pro Max с таким же объемом памяти - от 8900 рублей. Стоимость зависит от модели и предполагаемого срока использования. Посмотреть цены на другие модели можно на arenter.shop.mts.ru. Чем на дольше берете телефон, тем выходит выгоднее.

Кстати, если во время пользования смартфоном на нем появятся мелкие царапины или потертости, не страшно. Дополнительную плату с вас за это брать не будут. А вот для защиты телефона от сильных повреждений или на случай кражи предусмотрена страховка.

Планируется, что в дальнейшем перечень брендов и моделей, доступных для шеринга будет расширен.

КАК ОФОРМИТЬ АРЕНДУ: ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ

1.Заходите на сайт интернет-магазина МТС.

2. Выбираете понравившуюся модель.

3. Кликаете на «Товар в аренду».

4. Выбираете срок аренды. Сейчас доступны варианты на один, два, три, шесть и двенадцать месяцев.

5. Заполняете свои инициалы, контактный телефон, адрес электронной почты. Указываете адрес и время бесплатной доставки.

6. Оплачиваете.