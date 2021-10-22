Для больницы в поселке Коммунарка построят роддом

Машины скорой помощи у многопрофильного стационара в Коммунарке. Фото: Иван МАКЕЕВ

Родильный дом на 130 коек откроется в скором времени в больнице поселка Коммунарка в Новой Москве. Одно из крупнейших и лучших лечебных учреждений в столице и стране продолжает улучшаться для пациентов и персонала.

«В будущем роддоме завершается внутренняя отделка помещений, идет поставка и монтаж мебели и медицинского оборудования, - сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. - Всего будет смонтировано 9940 единиц оборудования и мебели. Общая строительная готовность роддома составляет 83 процента. Завершить строительство мы планируем в этом году».

По его словам, клиника создается с использованием самых передовых технологий.

«Как ранее отмечал мэр Москвы Сергей Семенович Собянин, впервые за многие десятилетия в Москве с нуля был построен многопрофильный стационар в Коммунарке, - добавил Рафик Загрутдинов. - Медицинский комплекс станет одним из мощнейших в России и будет оснащен по лучшим мировым стандартам».

КОНКРЕТНО

В здании родильного дома разместятся:

- приемное отделение с экстренным оперблоком;

- два акушерских физиологических отделения совместного пребывания матери и ребенка на 100 коек;

- отделение патологии беременности на 30 коек;

- отделение реанимации новорожденных на 9 кювезов;

- отделение анестезиологии и реаниматологии;

- родовое отделение на 2 операционные;

- клинико-диагностическая лаборатория (экспресс);

- женская консультация;

- административно - хозяйственные помещения с конференц-залом на 50 мест.