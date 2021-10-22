В Москве откроется ещё один центр амбулаторной онкологической помощи

Фото: Максим Мишин/пресс-служба мэра и правительства столицы

Несмотря на пандемию коронавируса, столичные медики продолжают лечить и другие болезни, особенно самые тяжёлые. При многопрофильных онкологических стационарах города открываются центры амбулаторной онкологической помощи. Напомним, в Москве работают уже три таких центра – для жителей Западного, Восточного и Северо-Восточного округов.

В ближайшие дни первых пациентов из Центрального округа столицы примет центр на Загородном шоссе. В одном месте жители смогут получить всю необходимую профильную помощь – от диагностики до хирургического лечения и дальнейшего наблюдения.

Сегодня, 22 октября, мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел после капремонта Центр амбулаторной онкологической помощи в корпусе № 9 онкологической больницы № 1 на Загородном шоссе. Затем мэр проверил, как продвигается ремонт онкохирургического корпуса № 7.

«Мы продолжаем реконструкцию и создание современных онкологических центров, - сказал Собянин. - Сегодня такой центр открывается на базе первой городской онкологической клиники. Он соответствует всем современным мировым стандартам, обеспечивая весь комплекс диагностики и терапевтического лечения больных. Увеличится и количество людей, которые могут получить помощь, и, конечно, качество лечения будет совершенно на другом уровне».

По его словам, с 1 января 2022 года в Москве дополнительно начнут действовать «высокие стандарты» лечения онкологических болезней еще по четырем нозологиям. «Это охватывает 9% всех онкологических заболеваний в Москве», - отметил Собянин.

Мэр напомнил, что сегодня в канцер-регистр Москвы занесены более 300 тысяч человек.

«Поэтому мы вводим еще и мониторинг работы этих центров по качеству обслуживания, доступности и собственно мнения самих людей о той помощи, которую они получают в этих центрах, - заявил Собянин. - Чтобы по каждому центру видели, как эта работа построена, насколько она комфортна для посетителей, насколько она эффективна в конечном итоге. Надеюсь, создание таких центров выведет на новый, качественный уровень лечение онкологии в Москве».

ЧТО СДЕЛАЛИ

Больничный корпус практически полностью перестроили под центр амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП). В трёхэтажном здании:

- усилили конструкции и утеплили фасад;

- отремонтировали крышу;

- заменили инженерные коммуникации, плиты перекрытия, внутренние перегородки и стяжки пола, дверные и оконные блоки;

- для инвалидов поставили подъёмную платформу, пандусы и поручни, а также сделали чёткая логистику внутри здания.

Кроме жителей Центрального округа Москвы, сюда смогут обращаться за помощью горожане из семи округов города, страдающие злокачественными опухолями головы и шеи.

В ЧЕМ ПОЛЬЗА

Центр на Загородном шоссе обеспечит в одном месте полный набор диагностики и лечения профильных пациентов по схеме «постановка диагноза – оперативное лечение – лекарственная, а в дальнейшем и химиотерапия – диспансерное наблюдение».

Каждом пациентом будут заниматься индивидуально с момента первого обращения. Для этого в больнице создан консилиум врачей-онкологов.

Поскольку новый ЦАОП находится рядом с больницей, врачи смогут использовать все диагностические мощности стационара для амбулаторных пациентов (эндоскопия, МРТ, КТ). При необходимости в лечении будет участвовать мультидисциплинарная бригада врачей (терапевт, кардиолог, гинеколог, невролог и др.).

Специалисты центра смогут проводить более 140 тысяч консультаций в год – на 30% больше по сравнению со старыми диспансерами, где получали помощь пациенты ЦАО. В результате попасть на приём к онкологу можно будет в самые короткие сроки, без задержек и очередей.