Новые культурные площадки столицы: Картинная галерея, дом для морских животных и досуговые центры

Рафик Загрутдинов, руководитель Департамента строительства Москвы

Москва может побороться с Санкт-Петербургом за звание культурной столицы. Каждый год в нашем городе открываются новые или реконструированные музеи, театры, концертные залы, выставочные и развлекательные площадки. Порой выбрать место для отдыха из огромного списка бывает очень непросто. Ведь хочется успеть везде. А в ближайшее время интересных новинок станет еще больше.

«В этом году в Московском зоопарке завершится реконструкция моста через Большую Грузинскую улицу, соединяющего его старую и новую территории, появится павильон «Ластоногие» и новый вход в зоопарк со стороны станции метро «Баррикадная», - рассказал руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

ОТКРЫТИЕ БЛИЗКО

В 2021-2022 годах готовятся принять горожан сразу пять только что построенных или обновленных культурных площадок. Среди них главными станут три «премьеры» в Московском зоопарке. До конца этого года откроется павильон «Ластоногие». Здесь создают современные условия и для животных, и для гостей. Огромный комплекс площадью около шести тысяч квадратных метров рассчитан на содержание, экспонирование и научные исследования уникальных морских обитателей, занесенных в Красную книгу. В нем в пяти бассейнах с эффектом искусственной волны будут плавать нерпы, тюлени, морские котики и моржи.

Павильон «Ластоногие» московского зоопарка

Еще одна новинка - необычный пешеходный мост через Большую Грузинскую улицу, который соединит «старую» и «новую» территории зоопарка. Конструкция будет в виде закручивающейся морской волны. Такого эффекта удастся достигнуть благодаря декоративным ограждениям из алюминиевых сплавов. Ширина пешеходного моста после реконструкции увеличится с четырех до девяти метров.

Мост через Большую Грузинскую улицу.

А со стороны станции метро «Баррикадная» откроют дополнительный вход в зоопарк. В двухэтажном павильоне в стиле американского авангарда разместят билетные кассы и турникеты, магазины сувениров, кафе и образовательный центр.

В музее-заповеднике «Царицыно» предстоит реконструировать Оранжерейные пруды и Оранжерейный комплекс. Фото: stroi.mos.ru

Я ПОВЕДУ ТЕБЯ В МУЗЕЙ

В музее-заповеднике «Царицыно» предстоит реконструировать Оранжерейные пруды и Оранжерейный комплекс. Пруды приведут в порядок до конца 2022 года. А в самом комплексе работы достаточно. Здесь сделают пристенный дренаж всех построек и вертикальную гидроизоляцию подземной части зданий, усилят отдельные металлические опоры в подвале зданий, заменят штукатурную отделку стен подвала и наружной версты кирпичной кладки. Реставраторы восстановят витражное остекление. Помимо этого, строители заменят кровлю и модернизируют инженерные системы. Еще предстоит консервация остатков фундаментов «Домика Садовника». Всем этим планируют заняться до 2025 года.

Три новые площадки построят в скором времени в разных районах столицы. Фото: stroi.mos.ru

И РАЗВЛЕЧЕНИЕ, И ОБУЧЕНИЕ

Вокальная студия, шахматный клуб, танцевальный кружок, литературная гостиная, спортивная секция, английский язык и еще много интересного. Всем этим москвичи могут заниматься в одном месте рядом со своим домом. Достаточно прийти в культурно-досуговый центр. Три новые площадки построят в скором времени в разных районах столицы. Для жителей Северного Бутово многофункциональный культурно-досуговый центр разместят на улице Грина. В Бирюлеве Западном появится культурно-досуговый центр в Булатниковском проезде на месте сноса Бирюлевских бань. Культурно-спортивный центр «Печатники» справит новоселье на улице Полбина в уютном здании площадью 1500 квадратных метров.

ЧТО ЕЩЕ ПОЯВИТСЯ

- Памятный знак, посвященный четырем дивизиям Московского народного ополчения «второй волны» формирования в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, на пересечении улиц Тёплый Стан и Академика Виноградова (ул. Тёплый стан, д. 14/2). 2022г.

- Памятный знак, посвященный чемпионату мира по футболу FIFA 2018 года. Конструкцию в виде виража футбольного мяча, огибающего земной шар, поставят на Никольской. Эта старинная московская улица стала в дни чемпионата местом паломничества фанатов из разных стран.

- Памятник генералу уголовного сыска Российской Империи А.Ф.Кошко. Бронзовую скульптуру высотой 2,8 метра установят в сквере на пересечении Петровки и 2-го Колобовского переулка.

Михаил Ульянов в роли Георгия Жукова в фильме «Битва за Москву».

- Монумент народному артисту СССР М.А.Ульянову в парке «Михайловский сад».

- Монумент Н.Н.Семенову перед зданием федерального государственного бюджетного учреждения науки Федеральный исследовательский центр химической физики им. Н.Н.Семенова Российской академии наук по адресу: г. Москва, ул. Косыгина, д. 4, к. 1.