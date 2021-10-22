Ураганный ветер в Москве перенаправил самолеты в других аэропорты

Сила ветра достигала, по данным синоптиков, до 20-21 метров в секунду Фото: Наталья Гоцанюк

Ураганный ветер в столице 22 октября не только сорвал со стен Московского Кремля строительные леса, но и перенаправил самолеты в другие аэропорты - из "Внукова" в "Домодедово". Сила ветра достигала, по данным синоптиков, до 20-21 метров в секунду.

- Домодедово принял два рейса, перенаправленных из других аэропортов Московского авиаузла, - рассказали в пресс-службе аэропорта "Домодедово".

В настоящее время в "Домодедове" все взлетно-посадочные операции осуществляются в штатном режиме.

- Уходов на второй круг из-за порывов ветра не было, - уточнили в "Домодедове".

По данным табло во "Внукове", рейс из Сочи был перенаправлен в "Домодедово". Еще один самолет, по предварительным данным, из деловой авиации.

Во "Внукове" тем временем сообщили, что аэропорт работает в штатном режиме.

- Мы работаем, несмотря на сложные метеоусловия в московском регионе, где наблюдается порывистый ветер до 27 метров в секунду. Отмен и задержек рейсов по метеоусловиям нет, - прокомментировали в пресс-службе аэропорта "Внуково".

Не достал ураганный ветер до аэропорта "Шереметьево". Сотрудники говорят, что работают в штатном режиме.

- У нас отмен и задержек нет, аэропорт работает в штатном режиме, - сказали в пресс-службе "Шереметьева".