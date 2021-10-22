Прохожие оттолкали внедорожник, который сбил коляску с ребенком и подмял ее под себя

Как объяснили в Госавтоинспекции, мать детей и грудничок действительно целы. Медпомощь потребовалась трехлетнему сыну. Фото: Дептранс

Днем 22 октября в районе Орехово-Борисово Южная иномарка сбила женщину с двумя детьми — одного перевозили в коляске. Семья шла тротуару. Все произошло неподалеку от универмага «Белград» на Домодедовской улице. Серебристый джип KIA Sorento проезжал перекресток, когда со встречной полосы Audi A3 пошла поворот во двор. По правилам, второе авто должно было пропустить внедорожник, но водитель решился на опасный маневр.

Произошло столкновение. В итоге KIA отрекошетил на тротуар. В этот момент там шла женщина с двумя детьми: грудничок в коляске и трехлетний мальчик рядом. Тяжелый внедорожник оттолкнул женщину, ее сына-трехлетку и подмял под себя коляску.

— На стадион у школы №1207 приземлился вертолет санитарной авиации. Ребенка госпитализируют. После удара передняя колесная пара джипа оказалась на коляске. Прохожие набежали и вытолкали машину. Малыш внутри не пострадал, — сообщили kp.ru очевидцы инцидента.

Как объяснили в Госавтоинспекции, мать детей и грудничок действительно целы. Медпомощь потребовалась трехлетнему сыну.

— Прибывшие медики констатировали у него сотрясение, закрытую черепно-мозговую травму и ушиб правой голени. С места происшествия никто не скрывался, все участники ДТП на здесь. Наши сотрудники выясняют все обстоятельства произошедшего, — рассказали в УГИБДД по Москве.

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